Desnivel 5 de Mayo no deberá inundarse 'nunca', asegura subsecretario de Gobierno

El subsecretario de gobierno, Raúl Meraz Ramírez, aseguró que la obra del Paso Inferior Vehicular o desnivel 5 de Mayo no deberá inundarse cuando llueva (una situación que solía pasar con otros desniveles de Gómez Palacio en la anterior administración) pues contará con la infraestructura necesaria para ello. También dijo que se liberarán los carriles en marzo y se trabajará con el entorno.

Cuestionado el viernes pasado por El Siglo de Torreón, en un evento estatal celebrado en “Chapala”, respecto al avance de la obra del desnivel el subsecretario de Gobierno, Raúl Meraz Ramírez, mencionó que Ferromex está actualmente utilizando la vía alterna para desviar el ferrocarril ante algunas situaciones como el hecho de que hay un quiebre de 45 grados para irse en paralelo, lo cual causa una disminución del paso del ferrocarril con el objetivo de avanzar pues la idea es que en marzo se pueda abrir la circulación aunque aclaró que aún no estará concluida la obra en su totalidad.

“Nosotros estamos trabajando en la parte de abajo, poniendo las trabes para el segundo puente y nos dice la constructora que en este proceso ellos consideran que probablemente en el mes de marzo ya se pueda utilizar el paso inferior vehicular pero no terminado al 100% pero sí que ya se pueda utilizar y darle flujo vehicular a toda la zona oriente de la ciudad para que pueda agilizar sus traslados al trabajo, a la oficina, o a la escuela”, declaró el funcionario.

Como se informó previamente en los alrededores la obra ha ocasionado mucha molestia entre los ciudadanos y vecinos del sector pues incluso hubo negocios que cerraron debido al tiempo que ha tardado la obra además de que las vías paralelas a la obra y las adyacentes están en muy mal estado. El subsecretario mencionó que se trabajará con el entorno.

“Pues hay que mejorarlo ya que después de tanto tiempo que estuvo esta obra así, hoy el gobernador y la presidenta Lety, se pusieron de acuerdo porque hay que ir mejorando el entorno de todas estas familias que sufrieron por supuesto las afectaciones del tiempo y bueno ellos ya traen un programa”, mencionó el subsecretario quien comentó que participan áreas de la administración estatal y la municipal como Obras Públicas, Urbanismo, Desarollo Económico y Servicios Públicos “para entrarle y ayudarle ahí a los vecinos”, dijo la autoridad.

No deberá inundarse

El subsecretario aseguró que la obra del desnivel contará con la infraestructura para evitar que el agua se acumule cuando llueva.

“Tiene un cárcamo ahí con capacidad para que no se nos inunde nunca entonces hay bombeo y hay cárcamo y el agua será canalizada para su tratamiento y esto permitirá que no colapse y que sea un desnivel seguro para que no haya riesgo de cruzar las vías, que es lo que pretendemos, entonces yo creo que a finales de marzo ya podríamos estar hablando de que se pueda utilizar para que no haya riesgo de cruzar las vías”, declaró.

Obras Complementarias

Mencionó que en unas semanas más se harán obras complementarias de iluminación y cordonería y otras acciones que son importantes pero no son prioritarias para abrir los carriles. Mencionó que la prioridad es dar flujo “para lo cual falta realizar dos puentes que están pendientes y que se encuentran en proceso, es decir, el puente de la vía, que es el ferrocarril que pasa a Juárez, y el puente de la calle Enrique Unzueta, que ya se están construyendo por abajo”, dijo Meraz.

Comentó que justamente para evitar mas afectaciones se pió a la constructora esperar a que estén las trabes listas antes de abrir del otro lado de las vías: “Le pedimos que si no están las trabes no abra otro pozo para que no haya más incomodidadpara los vecinos. Se agilizará este tema a la brevedad una vez puesta las trabes para que puedan hacer este pozo y hacer los aplanados y todo lo que son obras complementarias”, acotó.