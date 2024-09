Desmienten bajas masivas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal

Mientras que extraoficialmente se habla de 20 renuncias en la Dirección de Seguridad Púbica Municipal de Torreón, el comisario César Perales, asegura que solamente ha recibido cinco bajas.

La deserción de los agentes se da a cuatro días de la renuncia “masiva” de 76 elementos que integraban el Grupo de Reacción Torreón dentro de DSPM.

“Tengo el conocimiento de la renuncia de cinco elementos del área de proximidad, de lo que yo me he enterado es que han visto otras ofertas de trabajo, desconozco a donde quieran ir a trabajar, y la verdad no se les puede “minar” ese derecho que tiene de buscar un mejor futuro para sus familias. A que obedezca sus intereses, imagino que económicos o personales” comentó el director de la corporación preventiva.