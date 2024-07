Desmantelan laboratorio de pruebas covid-19 en Torreón; habilitarán UNEME en Enfermedades Crónicas

Finalmente, se desmanteló el Laboratorio de Biología Molecular de Torreón, utilizado durante más de cuatro años para la toma de muestras a aquellas personas que tenían sintomatología sospechosa de COVID-19. Después de que se realicen algunas adecuaciones en las instalaciones que quedaron desocupadas, se volverá a habilitar la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEME EC), que depende del programa del Adulto Mayor de la Jurisdicción Sanitaria No. 6.

Martha Rangel, coordinadora médica de la citada dependencia, informó que a ninguna persona que estuvo en el Programa de Toma de Muestras (químicos, capturistas y médicos) se le despidió, y que fueron reubicados a otras unidades médicas de la región.

“Aquí la situación es que ya no es tan grave el tema de COVID, los casos ya no los tenemos a tal magnitud de que no podamos atenderlos en otras áreas, entonces, ¿qué hicimos?, devolverlo, se llevaron todo a Saltillo, porque ya no es costeable tener un laboratorio únicamente para pruebas COVID. En su momento realizábamos hasta 300 muestras diarias, entonces el llevarlas al Laboratorio Estatal de Saltillo, pues representaba saturarlos de trabajo porque las mandaban todas las jurisdicciones, era la locura”, recordó la epidemióloga.

Ahora que está deshabilitado el Laboratorio de Biología Molecular en Torreón, el Programa COVID-19 seguirá, tanto en el Hospital General de Torreón y el Hospital Integral de Matamoros. También se atenderá a la ciudadanía en las instalaciones de la jurisdicción, ubicada en la colonia Ampliación Los Ángeles de Torreón. Las pruebas de PCR que se realicen serán enviadas para su análisis al Laboratorio Estatal de Salud Pública, con resultados en 24 horas.

CASOS

De acuerdo con datos oficiales que proporcionó Humberto Flores, coordinador de Vigilancia Epidemiológica en la citada Jurisdicción, de la semana epidemiológica 19 a la 29, las instituciones de salud públicas y privadas han notificado un total de 37 casos positivos de COVID-19. Fue la semana 21 que comprende del 19 al 25 de mayo de 2024 la que registró el mayor número de casos, con 9. Le siguió la 20, que abarca del 12 al 18 de mayo, con 7 casos confirmados. La Jurisdicción Sanitaria No. 6 tiene competencia en los municipios de Torreón, Matamoros y Viesca.