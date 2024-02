Desde la cama de un hospital, Ricardo Casares brinda sus primeras palabras tras infarto

Después de haber sufrido de un infarto antes de entrar al programa de Venga la Alegría, y ser internado de emergencia, el conductor Ricardo Casares reaparece desde la cama del hospital y agradece a todos por "haber reaccionado a tiempo".

Fue la mañana de este lunes cuando se dio a conocer que Ricardo Casares había sufrido de un infarto a pocos minutos de entrar al aire del programa Venga la Alegría, y habían sido los mismos conductores, Sergio Sepúlveda y Patricio Borguetti los encargados de dar esta noticia.

Ahora, a varios días de esto, y tras haber permanecido internado, el querido presentador utilizó el espacio del programa para revelar desde su propia voz como se encontraba actualmente.

Desde la cama de un hospital y aún conectado, Ricardo Casares agradeció a todos por haber reaccionado oportunamente tras su infarto.

"Gracias a mis compañeros, gracias al Dani, que ustedes no conocen, pero me salvó la vida", comenzó. "Los que reaccionaron puntual, aquí estoy, todavía estoy bastante amoladón, me duele todo, tengo piquetes en todas partes, pero los quiero mucho y pronto estaré ahí con ustedes".

Al finalizar, Ricardo sostuvo que pronto estaría de regreso al programa, en compañía de todos sus amigos: "los extraño mucho y estoy muy agradecido con todos, todos reaccionaron muy bien, les debo un cachito de vida a todos, los quiero".