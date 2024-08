Desde hace al menos seis meses, se desconocen los datos sobre los índices de contaminación

La totalidad de las estaciones ambientales en La Laguna de Durango están en mantenimiento, de acuerdo al Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire del Estado de Durango (Simca), por lo que se desconocen los datos sobre los índices de contaminación en la región, que anteriormente se brindaban en tiempo real. Este proceso tiene ya alrededor de seis meses.

Jesús Martínez Martínez, subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente en La Laguna de Durango, explicó que las casetas de monitoreo están en un proceso de actualización y de mantenimiento, de manera que "pues no hay datos, porque no están operando, no están midiendo".

Mencionó que, de acuerdo a lo planeado en oficinas centrales de Durango, es a mediados de agosto cuando ya se pudiera empezar a medir la calidad del aire y poder brindar algún dato de cómo se está comportando la contaminación en la región.

En el sitio http://calidadaire.durango.gob.mx/index_lg.php donde la que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Durango da a conocer los datos sobre calidad del aire en tiempo real, no se tienen actualizaciones sobre las estaciones de monitoreo de Gómez Palacio ni de Lerdo, las cuáles están ubicadas en el parque La Esperanza, El Campestre, Sader (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural) y el Tecnológico de Lerdo.

Cabe mencionar que desde marzo del presente año las estaciones han permanecido en proceso de mantenimiento y actualización.

Martínez Martínez consideró que esto se debe al avance de la tecnología, por lo que hay necesidad de ir actualizando el software directo en algunos de los equipos.

"Desconozco cuál es el proceso, está a cargo de un experto que de hecho viene de Durango, dan una revisión, hace dos semanas ajustaron los equipos para poder monitorearlos desde Durango, hicieron pruebas con los equipos, con el software, y poder informarnos cómo se comportaban", comentó.

El subsecretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente en La Laguna de Durango refirió que los meses más complicados en cuanto a la contaminación del aire, de acuerdo a la estadística, suelen ser febrero y marzo a causa de las tolvaneras, también parte de abril, mientras que en la temporada de lluvias se purifican el ambiente y se mejora la calidad del aire.