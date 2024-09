Descontará hasta el 75% de la mensualidad Infonavit a quienes no puedan pagar su crédito

Con el fin de aliviar la carga financiera de las personas acreditadas que requieran de una disminución en su mensualidad para poder cumplir con el pago de su crédito, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) implementó el programa Nivela Tu Pago, con el cual podrían beneficiarse cerca de 300 mil familias.

Gustavo Ernesto Díaz Gómez, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) en Coahuila, explicó que Nivela Tu Pago es un programa que otorga, durante un periodo de hasta 12 meses, un descuento de 25 a 75 por ciento a las personas que enfrentan dificultades para pagar la mensualidad de su crédito, dependiendo de su nivel de ingresos. Las de menores ingresos, reciben un mayor descuento.

Durante los 12 meses de duración del programa, el Instituto pondrá la parte proporcional que deja de pagar la persona acreditada, con el fin de que vea reducido mes con mes su saldo.

El funcionario señaló que se beneficia a todas las personas acreditadas, sin importar si están al corriente en sus pagos. El programa aplica tanto a créditos denominados en Veces Salario Mínimo (VSM) como en pesos. Puede extenderse por un año más, si así lo solicita la persona acreditada. Y se puede solicitar hasta tres veces durante la vida del financiamiento.

Se trata de una innovación del Instituto con este programa, que permite la reestructura del crédito y que aplica a los trabajadores y trabajadoras con un empleo formal. Por lo general, los programas de reestructura aplican cuando las personas dejan de pagar, por lo que se trata del primer programa de todo el sistema financiero que aplica para quienes tienen relación laboral y están al corriente, de tal manera de que puedan tener nuevamente un pago mensual de su hipoteca equivalente al 30% de su sueldo.

Nivela Tu Pago también elimina malas prácticas en el mercado laboral, ya que brinda certeza a las empresas que buscan atraer talento, dándoles certeza de que no existe ningún riesgo de contratar a las y los trabajadores con un crédito Infonavit vigente.

Para aplicar al programa, las personas acreditadas deben estar al corriente en sus pagos o no tener más de 12 mensualidades sin pagar; además, si tienen una prórroga activa, deben solicitar previamente su cancelación. Asimismo, deberán contestar un cuestionario, con el que se determinará el nivel de descuento al que accederían.

Otros requisitos son tener un crédito con garantía hipotecaria y que haya sido financiado exclusivamente con recursos del Infonavit; el crédito no debe encontrarse en un proceso jurídico; si no cuentas con empleo formal, no debes tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo); haber pagado, al menos, 12 mensualidades completas desde el inicio del contrato; contar, al menos, con 12 pagos mensuales para liquidar el crédito; alcanzar a liquidar el crédito en el plazo que se estableció inicialmente en el contrato; haber transcurrido al menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces Salario Mínimo a pesos, a través de Responsabilidad Compartida.

Para solicitar la aplicación de Nivela Tu Pago, las personas acreditadas deben ingresar a Mi Cuenta Infonavit (micuenta.infonavit.org.mx) en la sección “Mi Crédito” y posteriormente dar clic en “Solicitud de reestructura”. Asimismo, pueden acudir al Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o delegación más cercana con los siguientes documentos: número de crédito o número de Seguridad Social (NSS), identificación oficial vigente, recibo de luz correspondiente a la vivienda del crédito con antigüedad máxima de 3 meses.