Descartan guerra arancelaria

"No va a haber potencial guerra arancelaria", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum ante la amenaza de su homólogo electo de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar 25% los aranceles en caso de no frenar la migración indocumentada y el narcotráfico.

En su conferencia matutina, la Jefa del Ejecutivo comentó que el incremento de aranceles no fue tema de conversación en la llamada telefónica que sostuvo el miércoles con Trump, sino que se habló sobre migración, lo que catalogó como "fundamento por el cual él planteó que iban a subir los aranceles".

"Entonces, desde nuestro punto de vista y además va a haber otras conversaciones aquí a que él tome posesión entre los equipos, pues lo importante era atender el planteamiento que él hizo por lo cual pondría aranceles", añadió.

"¿Cómo impactará esta potencial guerra arancelaria a la revisión del acuerdo con EUA y Canadá [T-MEC]?", se le cuestionó.

-"No va a haber potencial guerra arancelaria", respondió.

"Hay una revisión en 2026 que está pactada desde que se firmó y pueden empezar las pláticas desde antes", dijo. Sheinbaum Pardo afirmó que se va a priorizar la relación comercial con Estados Unidos y Canadá, y con China se evalúan los programas de inversión que estudia en México, como la construcción de una planta automotriz.

"Todavía no hay ningún proyecto firme de alguna inversión de una empresa automotriz china que se va a instalar en México (...) pero nosotros tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, entonces, nosotros estamos dando prioridad a aquellos países en donde tenemos tratado de libre comercio, ese es el planteamiento que hicimos y lo he dicho públicamente a cualquier persona. No hay ninguna inversión firme de un vehículo eléctrico en México", enfatizó.

Sobre la llamada con Donald Trump, la Presidenta refirió que fue una conversación "muy amable" en la que no hablaron sobre los aranceles, además de que el republicano reconoció el esfuerzo de México ante la migración y el fentanilo.

También conversaron sobre seguridad y colaboración en el marco de las soberanías de ambos países: "Y habrá muchas otras conversaciones de manera directa, o ya con los equipos de trabajo, en donde, si ustedes ven, él plantea justamente que el tema de la migración en la frontera sur de ellos, norte nuestra, y el tema del fentanilo, pues son dos temas que le preocupan, y ese era el argumento, digamos para poner los aranceles", expuso.

"No hablamos particularmente del tema de los aranceles, sino del tema que él planteó como los asuntos de interés y que si no iba a poner aranceles, ya no se planteó de esa manera. Fue una conversación muy amable entre ambos, coincidimos en que va a haber buena relación y que habrá momento para podernos encontrar", dijo Sheinbaum.

Sobre las contradicciones en las declaraciones de cerrar la frontera a la migración, la Presidenta manifestó que "nunca planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos".