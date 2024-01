Descartan aumento al transporte público

Aunque hay inquietud entre la población y algunos sectores específicos por la posibilidad de que aumente la tarifa del transporte público, no es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo, afirmó el subsecretario de Movilidad y Transportes, Rafael Valentín Aragón.

"No se tiene previsto que aumente ahorita, la verdad es un asunto que ha salido por algunos medios y personajes que han comentado sobre la intención de que incremente la tarifa pero en realidad nosotros no lo traemos ahorita como algo factible", declaró.

Valentín explicó que para poder incrementar la tarifa, primero se debe llevar a cabo el estudio socioeconómico respectivo, el cual no se ha realizado, "no podemos hacer ningún estudio hasta que no sepamos, después del replaqueo, cuántos autobuses van a quedar al final del día en circulación en nuestro estado, porque además es en el estado. Y yo creo que eso estará concluyendo a finales de marzo, a lo mejor", complementó.

A partir de ese momento, se tendrá que realizar un análisis del parque vehicular y hasta después el estudio socioeconómico para determinar la viabilidad de un posible incremento a la tarifa del transporte público, por lo que no será en el corto plazo.

Reconoció que los combustibles como la gasolina y el diésel, así como las refacciones, han registrado aumentos considerables; no obstante, también la situación económica actual para las familias es complicada por lo que pagar lo que se requiere de manera cotidiana es cada vez más difícil.

Afirmó que hay conciencia por parte de los sindicatos sobre la situación que se vive en la actualidad, por lo que tampoco hay una postura radical.

ÚLTIMO AUMENTO

El año pasado sí hubo un incremento a la tarifa del transporte público que se aplicó desde el jueves 16 de febrero. En aquel entonces la tarifa para los autobuses subió de 11.0 a 12.0 pesos.

Mientras tanto, la tarifa preferencial, para estudiantes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad pasó de 5.50 a 6.0 pesos.