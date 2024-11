DESA se corona en II Fuerza de la Liga de Empleados

En un estadio de la Sección 64 abarrotado por los aficionados que se dieron cita para presenciar la gran final de la temporada Verano - Otoño en la Segunda Fuerza, se enfrentaron días atrás los equipos DESA Construcciones y el Deportivo Originales - Familia López Mendoza, para definir al primer monarca de esta campaña en la Liga de Beisbol de Empleados y Profesionistas.

DESA Construcciones merecidamente se ciñó la corona al obtener la victoria con blanqueada de 7 carreras a 0, con lo que se llevaron el trofeo a casa, además de clasificarse para disputar el Trofeo Especial este domingo.

En la segunda entrada, el equipo de DESA Construcciones se puso arriba en la pizarra con 2 carreras, en el cierre de la sexta sumaron otras 3 rayitas para aumentar la ventaja, mientras que los chicos del Deportivo Originales, por más esfuerzos que hacían para descifrar los lanzamientos del lanzador enemigo, no lo conseguían.

En el cierre de la octava continuó el ataque de DESA Construcciones, y con 2 anotaciones más remachó el marcador, en el inicio de la novena entrada, los Del Deportivo Originales fueron retirados en 3 bateadores, ante la algarabía de los elementos del equipo que conseguía el triunfo y el título, y ante la algarabía de sus seguidores.

El ex Sarapero de Saltillo y ex Vaquero Laguna, Jorge Luis Ibarra Velázquez, lanzó fuego hacia el home durante 8 entradas, y aunque regaló una base por bolas y cometió un wild pitch, ponchó a 14 enemigos, toleró 6 hits, pero no le anotaron carreras y dio la vuelta al ruedo en hombros, cual fiero estrella de la Fiesta Brava.

Ramón Ravelos Sandoval, que lanzó 5 entradas y 2 tercios, con 9 bateadores ponchados, 3 golpeados, 3 bases por bolas 3 wild pitch, 9 hits y 5 carreras en contra, cargó con la amargura del fracaso.

Los bateadores más destacados fueron, por los campeones: Víctor Manuel Orozco Valverde, que después de haber sido pasado por las armas en dos ocasiones, se desquitó con 2 cañonazos y 4 carreras impulsadas; Orlando Rocha Pérez dio3 hits y produjo 2 carreras; y Erubiel Fernández Hernández se fue con un inatrapable y empujó una carrera.

Mientras que por el equipo Deportivo Originales - Familia López Mendoza, Jeremy Montelongo Escobar salvó el orgullo de su equipo con par de dobletes, pero no produjo anotaciones.