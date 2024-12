Derrocan al gobierno sirio

La ofensiva relámpago de los insurgentes en Siria provocaron la huida de su presidente, Bashar Al-Assad, de Damasco a Moscú, Rusia, donde fue asilado, según medios estatales de ese país.

Tras más de 50 años del régimen de los Assad, la nación árabe enfrenta el reto de la transición a la democracia, estabilidad política y paz.

La televisora estatal siria emitió el domingo un comunicado en video en el que un grupo de hombres decían que el presidente, Bashar Al-Assad, había sido derrocado y todos los presos en cárceles habían sido liberados.

El hombre que leyó el comunicado televisado dijo que la Sala de Operaciones para Conquistar Damasco, un grupo de oposición, llamaba a todos los ciudadanos y combatientes opositores a preservar las instituciones estatales del "estado sirio libre".

El comunicado se emitió horas después de que el director de un grupo de monitoreo opositor de la guerra en Siria dijera que el presidente había abandonado el país hacia un lugar desconocido, huyendo antes de que los insurgentes dijeran haber entrado en Damasco después de un llamativo avance a través del país.

El primer ministro sirio, Mohammed Ghazi Jalali, dijo que el gobierno estaba listo para "tender la mano" a la oposición y entregar sus funciones a un gobierno de transición.

"Estoy en mi casa y no he salido, y esto es debido a mi pertenencia a este país", dijo Jalali en un video. Afirmó que iría a su oficina por la mañana para continuar sus labores y llamó a los ciudadanos sirios a no dañar la propiedad pública.

No dijo nada sobre los reportes de que Al-Assad había abandonado el país.

Rami Abdurrahman, del Observatorio Sirio por los Derechos Humanos, dijo a The Associated Press que Assad salió por aire desde Damasco la madrugada del domingo.

La televisión estatal en Irán, el principal respaldo de Al-Assad en los años de guerra en Siria, indicó antes de la emisión del video que Assad había dejado la capital. Citó a la red de noticias Al Jazeera de Qatar para la información y no dio más detalles.

No hubo un comunicado inmediato del gobierno sirio.

Mientras salía el sol sobre Damasco, multitudes de sirios se reunieron para rezar en las mezquitas de la ciudad y para celebrar en las plazas centrales de Damasco, coreando consignas contra Assad y tocando bocinas de autos. En algunas áreas, se escucharon disparos de celebración.