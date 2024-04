Derechos Humanos de Torreón recibe queja contra elementos de la DSPM

La Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón, recibió una queja de parte del joven que fue detenido la tarde del domingo por elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DSPM), en contra de dichos efectivos, sin embargo fue cerrada este mismo lunes al llegar a una conciliación.

Así lo dio a conocer el titular de la citada Unidad Municipal, Miguel Ángel Urrutia de la Torre, quien mencionó que el caso se mantiene bajo investigación al interior de la corporación municipal.

“Con respecto a ese caso desde muy temprana hora establecimos comunicación con el departamento jurídico de la DSPM quien tuvo a bien iniciar la investigación interna pertinente para deslindar la responsabilidad hasta que haya lugar.

Y posteriormente el quejoso estuvo con nosotros en las instalaciones de la Unidad Municipal de Derechos Humanos, platicamos él, se le hizo de su conocimiento de que existe un procedimiento ya aperturado para deslindar las responsabilidades en contra de los funcionarios participantes de que haya lugar”, detalló Urrutia de la Torre.

En su visita efectuada este mismo lunes, se le ofreció al quejoso que se encuentra dentro de las facultades de la unidad a su cargo, que se privilegia la conciliación como un medio de solución, a lo que éste estuvo de acuerdo.

“Él nos narró todos los hechos, se apertura la queja en el mismo acto se realiza una solicitud de conciliación y la misma fue aceptada y atendida de forma inmediata por la DSPM dándole conclusión a este procedimiento, quedando pendiente nada más por cumplir algunos puntos conciliación”, detalló el titular.

Sin mayores detalles debido a que se encuentra una investigación al interior de la Dirección de Seguridad Pública, comentó: “Más allá de hacer un señalamiento por la participación masiva de elementos, él hace señalamiento por el actuar muy puntual de algunos elementos, no quisiera ahondar en el tema, no hay que olvidar que se encuentra abierta una investigación y tenemos que atender a la presunción de inocencia también de los agentes y al debido proceso para no interferir con las investigaciones que se lleven a cabo con este asunto”.