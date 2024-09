Denunciarán a contratista que dejó colgada a primaria y negociarán multa con CFE

Luego de que un supuesto contratista los dejara “colgados de la luz” y con una multa de más de 250 mil pesos por parte de la CFE, padres y madres de familia presentarán esta semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto fraude cometido en la primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta de la colonia 14 de Noviembre de Gómez Palacio.

La Subsecretaría de Educación en La Laguna de Durango les está apoyando con el tema legal y también se encargará de las negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad a fin de reconectar el servicio de energía eléctrica que está suspendido desde hace dos semanas.

Como parte del programa federal La Escuela es Nuestra, la escuela recibió 600 mil pesos y una parte la invirtieron en la instalación de un transformador para aumentar la tensión de una corriente alterna. El hombre que contrataron les hizo una conexión irregular de electricidad y huyó.

Respecto a la demanda, este martes Melissa Ortíz, tesorera del Comité Escolar de Administración Participativa que está conformado por padres y madres de familia y que se encargan de la ejecución de los recursos, dijo que se apoyarán de otras escuelas públicas de nivel básico que también fueron víctimas de fraude, por la misma persona.

“Vamos a ver si podemos hacer la denuncia conjunta, no sé cómo esté la situación de esas escuelas, pero es la misma persona, a nosotros sí nos entregó comprobante de todos los gastos, de hecho ya vino Secretaría de Educación a checarnos y todo está bien, aquí el detalle es que no hizo el contrato de luz y nos dejó colgados. El día que vino, nos dejó colgado aquí afuera el supuesto número de contrato y nos dijo que al día siguiente iba a venir comisión a conectarnos, pero vimos que al día siguiente no llegaron y al otro día tampoco y nos acercamos a comisión y ahí nos damos cuenta que el contrato no existe, por obvias razones viene comisión y nos corta”, narró. El transformador tuvo un costo de 50 mil pesos, más 20 mil pesos de la mano de obra y arriba de 60 mil pesos para diversos materiales. El contratista que se presentó como Ignacio Lesprón fue recomendado por un maestro de otra escuela y según Melissa Ortíz, “la dirección que nos entregó tanto de su empresa como de su domicilio en todos los comprobantes, es inexistente”.

La señora comentó que una semana tuvieron educación a distancia pero que después se reanudaron las clases presenciales, aunque con reducción de la jornada escolar, de 8 a 11 de la mañana hasta en tanto se resuelva la problemática. Ortíz, junto con otras madres de familia se organizaron para dotar de agua a los niños y niñas que utilizan los sanitarios.

“Decirle a los comités de otras escuelas que no cometan los mismos errores que nosotros, no confíen en personas que vienen recomendadas, acérquense a las autoridades, Secretaría de Educación los puede apoyar con personal que viene y los asesora en obras grandes, ellos tienen ingenieros y arquitectos, hagan buen uso del recurso”, concluyó.