Denuncian retrasos y descuentos salariales a trabajadores municipales en Madero

Trabajadores de confianza del municipio de Francisco I. Madero denunciaron que van varias quincenas que les descuentan de 500 hasta 3 mil pesos de su sueldo, incluso, se han enterado de compañeros que así “de la nada” les dejaron de depositar su salario y siguen presentándose a trabajar.

Mencionaron que, ayer lunes no se les depositaba todavía la última quincena de noviembre, cuando antes puntualmente les pagaban cada catorcena y si, se “atravesaba” en fin de semana desde el viernes les depositaban, pero dijeron que desde que Jonathan Ávalos Rodríguez pidió licencia como alcalde empezaron los problemas.

Manifiestan que han acudido con los titulares de varios departamentos y se “echan la bolita” unos a otros y la “última con la que salieron” para justificar los descuentos, fue que entregaron una circular en cada departamento que dice: “Compañeros nuevamente les pedimos de favor que los que se les descontó acudan a recursos humanos para verificar si su descuento es por préstamos, comprobación de gastos o faltas , sabemos que estamos por terminar la administración y es lo que esta arrojando el sistema por eso algunos nos vimos afectados en esta quincena, y los que deseen hacer una aclaración, por favor pasar el lunes a recursos humanos , gracias por su comprensión”.

Pero los que denunciaron la presunta irregularidad, dijeron no han pedido préstamos y tampoco han faltado y los descuentos fueron “parejo” por lo que manifestaron que “no hay pierde” deben checar los registros se tiene se debe reflejar quienes tiene faltas o retardos.

“Nos dijeron que Sol (Marisol Reyes), la de nóminas no iba a estar en tres o cuatro días, por eso fuimos con Juan Zamora (secretario del Ayuntamiento), con Gilberto Estrello (Contralor) y supimos que algunos compañeros fueron con Claudia, la del Bienestar, por que hay áreas que dependen de ella y así hemos andado y no nomás se echan la bolita entre ellos”, recalcaron.

Ayer lunes tenían pensado manifestarse, pero desistieron de realizar la movilización, ya que reconocieron que tienen temor, pues dicen aquel se que atreva a reclamar es objeto de acoso o de “prosecución política” y tienen miedo de que al final no se les pagará el sueldo, mucho menos aguinaldo, incluso dijeron que tienen conocimiento que hay compañeros que así “de la nada” les dejaron de depositar su sueldo, pero se siguen presentando a trabajar, ya que no se les ha notificado su baja y comentan que mientras no haya algo oficial, si no se presentan pueden “agarrarse” de que hay abandono de trabajo.

Manifestaron que, también se enteraron que al regidor a quien solo identificaron como “Pato” (Patricio Pérez) no le depositaron su quincena completa, al igual que a Raúl Hernández. A este último se dice que le descontaron 10 mil pesos, debido a que, eran algunos de los que se resistían de que se designara a Darinka Guerra como alcaldesa.

“Sabemos que va a entrar otra administración y a lo mejor muchos ya no vamos a seguir trabajando, estamos conscientes de que ellos traen su gente, pero lo único que queremos lo que por ley nos toca, que paguen nuestro sueldo y nos den el aguinaldo, por que ya lo trabajamos” manifestaron las personas con las que se platicó y que por obvias razones pidieron el anonimato.

Por último hicieron el llamado al Gobierno del Estado a la gente de “arriba” de Morena, ya que investigando se dieron cuenta que, hay un fondo destinado exclusivamente para el pago de sueldos, por lo que cuestionaron, “¿entonces dónde está ese dinero?”.