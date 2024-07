Denuncian presunto atentado contra abogado Alfredo Ochoa en Torreón

El abogado Alfredo Ochoa, quien ganó un juicio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de Don Juan Nava, un ciego despojado de sus ejidos para la construcción del estadio TSM, denunció haber sufrido un atentado en su contra el 11 de julio en Torreón, según lo reportó Ignacio Suárez a través de su cuenta de Twitter.

En un video compartido por Ochoa, el abogado relata que la abogada Liliana Estrella Rivera lo condujo a una emboscada con engaños. En dicha emboscada, hombres armados lo amenazaron y le advirtieron que se olvidara de cobrar la compensación de los ejidos de Don Juan Nava.

El TSM fue construido en un total de 12 hectáreas, sin embargo, el 10 por ciento del área le pertenecía al fallecido Nava López, sin embargo, el agricultor no quería vender debido a que estaba ciego por un accidente que tuvo en los años pasados, por ello, no podía leer ni escribir pues no veía.

Este atentado sería el segundo que sufre Alfredo Ochoa por el mismo tema. Anteriormente, fue "levantado" y secuestrado por un comando de autoridades, quienes al final se disculparon por el incidente. Ante la gravedad de la situación, Ochoa ha solicitado protección al presidente López Obrador y a otras autoridades.

Llamado a la Protección

Ochoa ha reiterado su petición de protección a las autoridades, destacando la vulnerabilidad a la que se enfrenta debido a su labor legal en este caso.