Denuncian más de mil hectáreas sin derechos de agua y otras irregulares en módulo de riego 14 de San Pedro

Productores del módulo de riego número 14, que agrupa a campesinos de San Pedro y Madero denunciaron el desvío de recursos, pues mencionaron que hay 1,000 hectáreas que se regaron sin comprobar la existencia de sus derechos, también hay alrededor de 100 hectáreas que se quedaron sin el primer riego y están en riesgo que 2,500 hectáreas se queden sin el tercer riego de auxilio.

Los inconformes acusaron del mal manejo del recurso hídrico José Antonio Muñoz y a Álvaro Sánchez, presidente y secretario, respectivamente de la mesa directiva de la asociación, quienes afirmaron que “nunca se había tenido un robo de agua, como el de este año” y declararon que el argumento que les dieron del porqué no se alcanzaron agua es por las malas condiciones en las que está la red de canales, pero manifestaron que llevan años así, por lo que reiteraron que les parece raro que estos años el volumen que se “desperdició” fue como nunca antes.

Incluso ayer se realizó una reunión en las oficinas de la asociación de usuarios en la que estuvieron presentes los delegados y algunos afectados y los acuerdos más importantes a los que se llegaron fue, el de realizar una auditoria por las hectáreas que se regaron sin presentar la documentación y que a las personas que se quedaron sin el primer riego se les entregaría un excedente del líquido en los siguientes riegos para sembrar un 25 por ciento más de superficie que la que normalmente se autoriza para que sembraran forraje y no algodón como lo habían planeado.

Para los campesinos que resultaron afectados la “solución” que les dieron no les pareció buena idea porque afirmaron que, todos habían solicitado créditos con las plantas despepitadoras para la compra de semilla e insumos y otros rentaron parcelas y en promedio el gasto que hicieron era de 35 a 40 mil pesos por hectárea, por lo que dijeron que para ellos ya era una pérdida, por lo que pedían una compensación, una especie de reparación de daño.

“Nosotros vamos a tener una reunión con el presidente del modelo, con el ingeniero Muñoz porque está es la tercera vez que venimos, pero no llegamos a ningún acuerdo, lo único que nos dicen son puras mentiras porque dicen que nos van a dar más agua un incremento del 25 de agua en los siguientes griegos para que sembremos lo que queramos, pero nosotros les pedimos una compensación porque, sin el primer riego ya no vamos a poder sembrar algodón y ya hay una deuda, ahora ellos quieren que sembremos forraje y para nosotros es explorar un cultivo que no conocemos y así como ellos nos dicen no tenemos garantía de que alcancemos el tercer riego de auxilio. Imagínese si ya salieron ahorita con que esto, que no nos dieron el agua”, dijeron hombres y mujeres del ejido Sofía de Arriba.

Los señores explicaron que, otra situación que los de la mesa directiva no han considerado es que al aumentar ese 25 por ciento de superficie para regar, representa aumentar la inversión para preparar la tierra y su preocupación es de dónde conseguirán los créditos, ya que con el algodón el dinero para establecer sus cosechas de algodón se los facilitan en las plantas despepitadoras a cuenta de la producción, pero con el forraje es diferente.

“Ellos dicen que fue toda el agua que les dieron y le echan la culpa al canal, pero hay muchas cosas muchas irregularidades, cuando hay muchos que meten rebombeos y agarran el agua de más rápido y se supone que debe de haber un orden, conforme vaya avanzando van regando las personas, pero a nosotros nos brincaron y eso que estamos en medio de los dos canales, estamos a un lado del canal principal”.

"EXPLICACIÓN"

La reunión estaba programada para las 10 de la mañana y las personas que iban de Sofía de Arriba, llegaron tarde y ya no pudieron entrar, les cerraron el portón, incluso le colocaron una cadena con candado, por lo que tuvieron que esperar al terminar la reunión para presentarse a que les dieran una explicación.

"Se hace un esfuerzo, ojalá y lo hubieran oído todos porque no se puede medir el agua (que se sacan con las bombas), se entrega la totalidad pero se acaba. Si demandan, no ganan nada, el último tercio no llega a todos, a unos sí, a otros no o a otros menos” fue parte de lo que les dijo el tesorero Álvaro Sánchez, cuando ellos se acercaron.

La explicación que el tesorero les daba a los que no pudieron estar en la reunión no los dejaba conformes, aunque les dijo que se aplicarían multas a aquellos que se excedieron en el volumen para regar sus parcelas.

“Allá se pone cabrón para mandar el agua, se pone difícil, el canal está muy mal y hay mucha pérdida, o sea, si le quieren poner 200 litros más ya no llega” fue de lo poco que se limitó a decirles a las personas.