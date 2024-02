Denuncian irregularidades en la venta de terrenos del ejido Ana

Ejidatarios de Ana, comunidad al norte de Torreón, informaron sobre lo que consideran una venta ilegal de 86 hectáreas, en las cuales se construyen fraccionamientos habitacionales. Este proceso lo denunciaron a Tribunales Agrarios sin que al momento se haya emitido un fallo.

El grupo de treinta ejidatarios, encabezados por María Bernabé Ramos Hernández, actual presidenta del comisariado del ejido Ana de Torreón, acudió a las instalaciones de este diario para difundir lo que califican como una injusticia, porque la venta de aquella superficie ocurrió mediante engaños e ilegalidades que narraron.

Los campesinos contaron que las anomalías empezaron cuando Sergio Abraham Moreno Alcalá asumió la representación legal de los ejidatarios: “Hace 15 años el ejido era manejado por dos apoderados quienes comenzaron con las irregularidades de tres parcelas que estamos peleando, porque pertenecen al ejido; en aquellos años que estuvieron manejando el ejido hicieron asambleas apócrifas y despojaron al ejido de esas parcelas que corresponden a más de 86 hectáreas”, comentaron los campesinos.

Moreno Alcalá comenzó un proceso legal para recuperar la tierra que entonces era utilizada por el Instituto Tecnológico Agropecuario (ITA) número 10. “En 2015 se realizó una ejecución de sentencia a nombre del ejido, a través de la cual se recuperaron las 86 hectáreas”, contó la jefa del comisariado Ramos Hernández.

Lo que siguió fue una serie de asambleas ejidales a las que no se les permitió asistir a este grupo inconforme; en aquéllas se incorporaron a personas ajenas al ejido, incluso aseguran que se falsificaron firmas con el propósito de ceder las tierras a Moreno Alcalá: “Hicieron dos asambleas en un mismo día, y en un acta del ejido se dice que las hectáreas están asignadas al ejido, esa asamblea fue a las 17:00 horas, y luego en ese mismo día a las siete de la tarde vuelven a hacer otra asamblea para que el ejido le done a él las hectáreas, y ahí está una persona que dice: esa no es mi firma”, relató Ramos Hernández.

Posteriormente se dio la venta a compañías constructoras sin el consentimiento de los ejidatarios que visitaron las instalaciones del diario.

En aquel entonces este grupo de inconformes no tenía conocimiento a detalle de lo que pasaba, hasta hace dos años cuando María Bernabé Ramos Hernández ganó la elección para ser la jefa del comisariado ejidal, es cuando descubren esta serie de anomalías que denunciaron ante el Tribunal Unitario Agrario y la Procuraduría Agraria. Hasta el momento no se ha emitido un fallo al respecto.

María Bernabé asume que este tema es delicado, sin embargo tomaron la decisión de hacer pública la historia y señalar abiertamente a lo protagonistas: “El trasfondo es que los apoderados estuvieron manejando a los comisariados anteriores; estos apoderados no son ejidatarios, entraron como avecindados, y de una forma ilegal se hicieron ejidatarios en complicidad de los anteriores comisariados. Siguen sellando como comisariados, están usurpando funciones, le están diciendo a la gente que no somos la mesa directiva actual”, reiteró.

En la Gaceta Municipal número 33 del Ayuntamiento de Torreón, fechada el 16 de diciembre de 2019, durante la administración de Jorge Zermeño Infante, el cabildo aprobó la adecuación del plan director de Desarrollo Urbano vigente “para el cambio de uso de suelo de las parcelas 254, 256-1A, 101, 247, 284, 234 y 285 del Ejido Anna, de equipamiento de Educación y Cultura (EU) A Habitacional de Densidad muy Alta (H6), conservado el uso de suelo como Corredor Urbano (CU) a los terrenos colindantes a la antigua carretera Torreón-San Pedro”, esta solicitud la hicieron al cabildo René Cantú Quintero y Sergio Abraham Moreno Alcalá, se lee en el acta respectiva.

Actualmente se construyen fraccionamientos habitacionales, y los ejidatarios lo que exigen es que se aplique la ley y haya justicia en el proceso.