Denuncian falta de personal en farmacia de Clínica 43

Usuarios de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 43 del IMSS de la colonia El Dorado, de Gómez Palacio, se quejaron públicamente de la falta de recursos humanos en la farmacia. Señalaron que en el turno vespertino, esta semana solo había una persona atendiendo a la derechohabiencia, motivo por el cual se formó una larga fila, propiciando que la espera fuera de varias horas y además bajo los intensos rayos del Sol.

Una mujer que prefirió no revelar su identidad, dijo que el pasado martes 17 de septiembre, minutos después de las 15:00 horas, tenía su cita vespertina del mes y que después de que fue atendida por su médico general, se dirigió a la farmacia para surtir su receta. Buscaba insulina y otros medicamentos para el dolor y la hipertensión arterial.

"Yo me salí de la fila y me fui sin medicamento porque ya no aguantaba estar parada, ya eran como las 6 de la tarde y tenía a unas cinco personas delante de mí para entrar a la farmacia, nada más había una persona despachando el medicamento. Y luego está uno en el sol porque nomás tienen un toldo y pues no cabemos todos ahí", expresó.

Como la paciente no recogió sus medicinas, dice que ahora su esposo será quien vuelva a la clínica para surtir su medicina. "Yo les pediría que pongan a más personas atendiendo la farmacia y que no nos tengan en el sol, busca uno el modo de la sombra, afuera se sienta uno y busca sombrita, pero como estoy operada de la columna no aguanto estar mucho tiempo así, yo aguanto más caminando y si me pongo a caminar pues me ganan el lugar", dijo la señora.

En la fila, se observó a personas de la tercera edad y a mujeres con niños en brazos, ya sea recargados en los pasamanos del exterior de la farmacia o bien, sentados en las jardineras buscando la sombra de los árboles.

Un adulto mayor comentó que "ojalá el IMSS ponga atención aquí, se necesita agilizar el servicio, porque uno ya muy apenas anda y es bien cansado estar esperando aquí afuera, vengo a buscar mi medicina para la diabetes y la fila nomás no avanza". La UMF No. 43 se localiza sobre el bulevar Sánchez Madariaga y la calle Nicolás Fernández.