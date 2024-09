Denuncian docentes presunta imposición

Un grupo de ocho directores y personal docente se manifestaron ayer en la Subsecretaría de Educación de La Laguna de Durango, para denunciar que no están de acuerdo con una presunta imposición que se hizo hace tres semanas en la Subjefatura del Subsistema Estatal de Secundarias en esta región.

Los inconformes dijeron que se despidió a Víctor Hugo Olivas Rocha y que llegó Pascual Ramírez, proveniente de primarias federales y que por obviedad, no conoce la problemática educativa que enfrentan los estudiantes y que está relacionada con la lectoescritura y las operaciones matemáticas básicas.

Además, indicaron que ellos venían trabajando con Olivas Rocha en un proyecto educativo (académico, cultural y deportivo) de la Nueva Escuela Mexicana que empezó a dar resultados positivos en el ciclo escolar anterior (2023-2024).

Mediante un comunicado, comentaron que algunas de las razones por las que desconocen a Pascual Ramírez como subjefe son: Porque en su base es director de primarias federales, porque no es maestro de secundarias estatales, porque no conoce los problemas de secundarias estatales, porque no quieren que supuestamente experimente con docentes y alumnos, porque los ciclos en los puestos no se deben interrumpir por problemas políticos y porque aseguran que en las secundarias estatales hay gente capaz para hacerse cargo de dicho puesto.

El maestro Joel Torres Díaz dijo que son ocho escuelas de 14 las que están en desacuerdo y que atienden a a más de 2 mil estudiantes. "Nosotros desconocemos a Pascual Ramírez, no le vamos a entregar documentación, lo que sigue es que el próximo miércoles vamos al Congreso a entregar un documento de no aceptación para que nuestros diputados en La Laguna, atiendan el problema con el gobernador directamente", expuso. Declaró que ya está enterado Ulises Adame, subsecretario de Educación en La Laguna pero que no han tenido respuesta.

De no tener solución, los manifestantes amagaron con un paro de labores, "y si es necesario, vamos a tomar el periférico…decirle al gobernador que atienda, queremos a alguien que se interese por la niñez y que se interese por el patito feo de la Secretaría de Educación de toda la vida, las secundarias estatales que son 14 y somos cerca de 500 compañeros".

Fue después de las 10:30 de la mañana que se colocaron pancartas de inconformidad en los accesos principales de la Subsecretaría de Educación con sede en el municipio de Gómez Palacio.