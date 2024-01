Denuncian deficiencias en clínicas IMSS Gómez Palacio

Derechohabientes y trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron falta de médicos especialistas en hospitales de Gómez Palacio, situación que impacta negativamente en la salud de los pacientes y que por consecuencia se refleja en una mala calidad del servicio que se brinda.

Alfonso, como lo llamaremos por temor a represalias, tiene diagnóstico de cardiopatía isquémica. Denunció que desde hace poco más de dos meses no ha podido atenderlo un médico especialista en cardiología en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 46 del IMSS y ello ha sido un obstáculo para obtener su formato de referencia/contrarreferencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 de Torreón para que le realicen una coronariografía. Se trata de un procedimiento diagnóstico que realiza personal de salud especializado para evaluar el estado del flujo sanguíneo dentro de las arterias coronarias de los pacientes.

"El médico familiar me dice que ahorita el problema es que no hay cardiólogos en la 46, para que mi expediente pase a la 71 de Torreón, necesita el visto bueno del cardiólogo especialista para que yo agarre fila en la 46 y estar en lista de espera. Pero ya tengo dos meses pasaditos que no tengo especialista, tienen mis teléfonos en la clínica 53 y en la 46 pero no me han llamado, no hay para cuándo y esto pues ya va en deterioro de mi salud, por fuera es muy caro el estudio", narró.

Personal de salud que prefirió no revelar su nombre, dio a conocer que en el HGZ No. 46, hay diferimiento en la consulta de médicos especialistas de hasta tres meses o más, mientras que en la cobertura del personal de Enfermería es de tres a uno, es decir, si hay tres ausencias, solo una se cubre.

Detallaron que en Medicina Interna no se cuenta con personal de sustitución, en Traumatología solo hay una persona de sustitución y en Cardiología, a donde tiene que ir el señor Alfonso, no se cuenta con personal de sustitución. En cirugía, sólo hay una persona de sustitución y en psiquiatría, no se cuenta con personal de sustitución.

DEFICIENTE ATENCIÓN MÉDICA

Los trabajadores dijeron que en la UMF/UMAA No. 53, se cuenta con los servicios de nefrología, medicina interna, otorrinolaringología, cirugía y traumatología.

En cada especialidad mencionada, hay un médico que da cobertura en el turno matutino y vespertino, sin embargo, no se cuenta con personal de sustitución para cubrir las incidencias programadas como vacaciones (que son dos periodos de 15 días al año) e incidencias no programadas como incapacidades y licencias sin goce de sueldo. Por el déficit de especialistas, cada servicio se cubre con médicos generales y familiares.

"El servicio de hemodiálisis es una terapia de soporte de vida, se tienen 14 máquinas de diálisis y son atendidas por enfermeras de acuerdo a prescripción médica y debería de ser atendida vigilada y supervisada por médicos especialistas y no por médicos generales. Tanto en enfermería como en medicina general, el personal solo transcribe datos anteriores de acuerdo a las notas del expediente.

La falta de cobertura de personal especializado genera una sobrecarga de trabajo en los médicos especialistas y una deficiente atención médica".

Finalmente, mencionaron que mientras hay deficiencias en la plantilla de médicos, en otros departamentos como los de Relaciones Laborales hay exceso de personal.