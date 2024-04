Denuncian candidatos retiro de sus lonas

Los candidatos a diputados locales de Morena denunciaron el retiro o robo de lonas con propaganda de Morena por parte de personas de partidos opositores. Lo anterior lo dieron a conocer en una rueda de prensa en conocido club de Gómez Palacio, donde fueron acompañados por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, María de Lourdes García Garay.

El candidato a diputado local de Morena, por el Distrito 10 de Gómez Palacio, Alejandro Mata, aseguró que ya se trabaja en integrar los elementos necesarios para formalizar la denuncia ante los órganos electorales correspondientes.

"Ir por las noches como delincuentes y ladrones no es lo correcto, no se ganan elecciones quitando lonas. No es la forma correcta de actuar", dijo Georgina Solorio, candidata a diputada local por el Distrito 09 de Durango, con cabecera en Mapimí.

La candidata a diputada local por el Distrito 13, Flora Leal, aseguró que han tenido un buen recibimiento entre los ciudadanos al tocar casa por casa. Pidió a los ciudadanos ayudarles a denunciar el retiro de lonas. También dijo que hay un exceso de lonas del "PRIAN" en Lerdo.

"Cuando ven una lona de Morena es porque ya tocamos esa casa. No tenemos gente como ellos que reparta lonas a diestra y siniestra y lo mas triste es que luego pasamos y ya se las quitaron. Ya dejamos indicaciones que los graben", aseguró la candidata a diputada local por el Distrito 12, Nadia Montserrat Milán Ramírez.

El candidato a diputado local por el Distrito 11, Octavio Ulises Adame de la Fuente, dijo que están trabajando a ras de tierra y que el retiro de lonas es una falta de respeto pero de cualquier forma tienen confianza de ganar.

Otro punto que destacaron en la rueda de prensa de este miércoles fue que en el caso del proceso electoral local de Durango, es decir, en el caso de la elección para diputados locales, el Partido del Trabajo (PT) no va en alianza con Morena sino como partido independiente. Solicitaron a sus simpatizantes el voto para Morena.

RECORRIDOS

Alejandro Mata Valadez, candidato al Distrito 10, informó sobre la primera etapa de su proyecto "Amigos Haciendo Historia", que consta de visitas de personajes de nivel nacional, quienes lo acompañarán en su recorrido en las diferentes comunidades.

En el primer encuentro, anunció la visita de la senadora, Lucía Trasviña, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, integrante de la Comisión de la Defensa Nacional y Justicia.

"La senadora estará en el Distrito 10, caminando, saludando y pidiendo el voto por su servidor, además de recibir información y hacer un análisis de lo que se está viviendo en los ejidos y comunidades", añadió Alejandro Mata.

Agregó que además entre los invitados estarán diputados locales y federales, así como senadores y presidentes municipales de otras regiones del país.

Comentó que se encuentra muy contento de recibir la ayuda y el respaldo de integrantes de alto nivel dentro del Movimiento de la Cuarta Transformación, quienes vienen, dijo, a fortalecer el proyecto de Morena en Gómez Palacio.