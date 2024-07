Denuncian ataques de perros en Viñedos

Vecinos del fraccionamiento Viñedos de Torreón denunciaron una jauría de perros que deambula desde hace tiempo por el sector y de la cual, se han desprendido por lo menos cuatro ataques a personas con lesiones de consideración, además de que ha provocado enfrentamientos entre habitantes de la zona y defensores de animales.

De manera anónima, una joven que fue agredida por un can, narró que el pasado domingo por la noche salió a pasear a su perro de raza pastor alemán frente al circuito Colibrí, cerca de una tienda de conveniencia, por el Paseo de la Champaña. “Voy pasando como a las 9:30 de la noche con mi pastor alemán y se acercan dos perros, yo les hago como que la seña de que se vayan y de esos dos, se acercan más, me rodean, quieren morder a mi perro y es cuando uno de los perros callejeros me muerde, de dos perros adultos, se hacen como diez.

Llegó una señora con su carro a ayudarme y me los espantó, porque sino, no sé cómo le hubiera hecho, el perro criollo me dio dos mordidas y no nada más soy yo, ya van varias personas agredidas”, dijo.

La mujer se atendió en la Cruz Mexicana; primero, el personal de salud le pidió estar alerta por el asunto de la rabia y después, la vacunaron contra el tétano y la hepatitis. Le recetaron antibióticos por siete días y posteriormente el caso, se reportó al Centro de Control Canino. Recordó que hace aproximadamente un mes, los mismos perros callejeros ya habían intentado atacar a su can.

Dos días después del ataque a la joven, circularon algunas fotografías en redes sociales de otro caso similar; un hombre fue agredido por un perro en situación de calle y después, hubo un enfrentamiento entre colonos y rescatistas en uno de los circuitos del fraccionamiento.

“El asunto es que hay un grupo de animalistas que no dejaron a Control Canino llevarse a los perros, dicen que ellos tienen derecho de estar ahí, que la calle no es de nosotros. Les digo ‘oigan, es que me mordieron’, y una de las animalistas me dice ‘a mí nunca me ha mordido un perro, a ti quién sabe por qué te habrán mordido’, le dije: ‘me mordieron porque yo traía a mi perro y se me fueron encima’ y me dice: ‘es que tú deberías de pasear a tu perro dentro de tu circuito, no afuera, tú tienes la culpa’. Dicen que nosotros los asustamos, que los pateamos, yo en el momento que me mordieron sí tiré patadas pero no le di a ninguno”.

La solicitud de los colonos es que se atienda este asunto para poner fin a los enfrentamientos entre personas y evitar un riesgo de salud como consecuencia de la mordedura de perros.

“Queremos una solución real, porque va Control Canino a llevarse a los perros y llegan los animalistas a decir que no, que porque ellos le van a conseguir casa, pero no se los llevan, ahí los dejan. Estoy de acuerdo con que los animales están ahí porque alguien los abandonó y se fueron reproduciendo pero ya son agresivos y es un riesgo”, apuntó.

SEÑALAN AMENAZAS DE ENVENENAMIENTO

En redes sociales, defensores de animales de la zona Viñedos, han señalado supuestas amenazas de envenenamiento a los perros en situación de calle por parte de vecinos del sector que presuntamente se incomodan por la presencia de los mismos.

Aseguran que quieren ponerlos a salvo y realizar las gestiones correspondientes para enviarlos a clínicas veterinarias y que sean esterilizados y vacunados.

Como posibles soluciones, plantean encontrar a adoptantes u hogares temporales, encontrar padrinos para esterilización y pensión de recuperación; para cada uno el costo aproximado es de 600 pesos más el alimento para los días de resguardo.