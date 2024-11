Denuncian a directora del CBTIS 196 de Matamoros por discriminar a alumna

Un grupo de padres de familia se manifestaron al exterior del edificio del CBTIS 196 en Matamoros, para denunciar a la directora Leslye Magdalena por discriminación y daño psicológico hacia una estudiante.

La presunta víctimas es Yetsiry de 17 años, quien luego de que fue diagnosticada con “posible dislexia”, desde hace meses ha sido objeto de hostigamiento por su “condición”, por parte de directora, al grado de ordenar a los maestros que la reprobaran como medida de presión para que cause baja de la institución.

Lo anterior lo declaró la tía y tutora de la menor, Thalía Guerra, quien dijo que interpuso una denuncia en la Fiscalía del Estado, por daño psicológico y discriminación, además de presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHC) y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

La directora solamente ha contestado el oficio que envió está ultima institución, donde asegura que giró la instrucción al personal docente de que le imparten clase, de apoyar a la menor y manejarse en una forma empática, pero afirma que se hace todo lo contrario.

Thalía contó que su sobrina cursaba el cuarto semestre, en la especialidad de Enfermería, en el CBTIS 196 de Matamoros, cuando una maestra le detectó un “detalle”, por lo que la canalizó con la psicóloga del plantel, quien a su vez la mandó con una neuropsicóloga y en abril de este año, la especialista entregó un diagnóstico donde notificaba a la escuela que presentaba “probable dislexia” y estrés, por lo que la directora le dijo que era causa para darla de baja.

Relató que al principio no tuvieron ningún problema, ya que le pidió a la docente que le diera oportunidad para buscar otra escuela para que Yetsiry pudiera concluir sus estudios, por lo que sin problema concluyó el cuarto semestre, sin embargo decidieron que continuara en la institución, por lo que en septiembre la menor acudió para inscribirse al quinto semestre, pero al darse cuenta de que la jovencita regresó a la escuela, empezó el “infierno”.

“Ahora en septiembre ella la mira (en la escuela) y pensó que iba a darse de baja, pero al enterarse que se inscribió al quinto semestre, se sorprende de que sigue en el plantel y viene toda esta problemática. Me mandaba citatorio cada semana, pero ella no me recibía, me mandaba a Control Escolar y lo único que me ofrecían era la baja y como no la dejó hacer en el cuarto semestre el Campo Clínico (prácticas), pues me decían que eso ya era una razón para que la dieran de baja, por que en este semestre ya tiene que hacer otro Campo Clínico y tampoco la van a dejar que lo haga”.