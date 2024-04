Denuncia Shamir Fernández al PRI por calumnia, discriminación y actos violentos

Tras la agresión que recibió Shamir Fernández, candidato a la alcaldía de Torreón por la coalición de Morena y PT, de una mujer en un recorrido por Valle Verde, se presentó una queja por calumnia, discriminación y actos violentos ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) contra la señora, el PRI y su candidato.

"No es para mí, cualquier candidato de cualquier partido tiene derecho de hacer campaña y de informar a la ciudadanía su propuesta sin que alguna compañera le grite o le diga algo", expresó, "la acción que hizo la señora no es la más adecuada, lástima por ella porque yo veo que la están usando, convoco a los compañeros y compañeras a que no se dejen usar".

Aseguró que las encuestas le favorecen y consideró que el debate presidencial también les beneficiará, por lo que no descartó que este tipo de acciones pudieran aumentar en los próximos días.

Arturo Braña, abogado, mencionó que la denuncia también va contra el PRI, por la figura electoral de culpa in vigilando, que responsabiliza al partido por las conductas de sus militantes, pues se tiene la obligación de capacitar a la gente y evitar la violencia política. También se solicitó al IEC conocer si el PRI llevó a cabo el taller para erradicar la violencia política contra las mujeres, por la sentencia condenatoria de la agresión a Pily de Aguinaga en el proceso anterior.

Fernández estuvo acompañado por Ricardo Mejía Berdeja, quien informó que fue registrado para la diputación federal de representación proporcional por el PT. Sobre las agresiones a Shamir, Mejía acusó que hay una guerra sucia, pues aseguró que "al PRI le duele mucho el liderazgo de Fernández", de ahí que ha sido una práctica recurrente enviar gente a insultar y tratar de provocar reacciones negativas. En este sentido, llamó al gobierno estatal a "que controlen a sus 'perros', que dejen que Shamir haga campaña", que especificó como "sus operadores electorales mapaches que se dedican a hacer guerra sucia".

Mejía dijo que, además del incidente en Valle Verde, están los espectaculares que se habían colocado en contra del candidato. Braña reiteró que se ha hecho un llamado al PRI a hacer campañas de altura.

Por otra parte, Fernández dijo que el próximo domingo 2 de junio se reforzará la defensa de cada uno de los votos que reciba esta coalición, pues en esta ocasión se tendrá al 100 por ciento cubierta la representación de los partidos en las casillas, cuando el año pasado fue cerca del 80%.