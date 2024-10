Denuncia que acciones de la Unidad Municipal de Derechos Humanos son ilegales 

A través de una rueda de prensa el diputado local Antonio Attolini Murra denunció irregularidades de la Unidad Municipal de Derechos Humanos de Torreón que, recordó, fue creada a mediados del 2022.

Lo que expuso, el también Coordinador de la Comisión Permanente de la Defensa de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado de Coahuila, es que esta unidad funge como juez y parte en tema de derechos humanos, lo que, aseguró, recae en una ilegalidad.

“Esta unidad es la encargada de atender las violaciones a los derechos humanos que suceden en Torreón por parte de los mismos funcionarios, eso, de entrada, es una total inmoralidad, porque eso significa ser juez y parte. Pero todavía peor, esta unidad dice recibir quejas y determinar si estas violaciones a los derechos humanos son graves o no y entonces ellos dicen que concilian esas quejas”.

Lo anterior, aseguró el diputado, viola el propio reglamento del ayuntamiento así como la ley del propio Estado de Coahuila, debido a que, argumentó, ninguna otra institución, más que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, está facultada para recibir quejas de derechos humanos y determinar si se trata del algo grave o no.

Attolini Murra explicó que luego de que el titular de la unidad, Miguel Urrutia, presentó el pasado febrero su informe de actividades ante el cabildo, donde se develó que habían recibido 123 quejas, este solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos el número de quejas real que tenían registradas de parte del ayuntamiento de Torreón, recibiendo la contestación que, con corte al 30 de septiembre, se habían contabilizado 39. Lo que quiere decir, señaló, al menos 89 quejas quedaron en el aire.

Por lo anterior, expresó el diputado: “El ayuntamiento de Torreón no protege, no promueve y no garantiza los derechos humanos y esto debe de saberlo el gobierno del estado y toda la administración municipal”.

Señaló que para confirmar todo lo anterior ya pidió formalmente toda la información, para, de ser cierto, solicitar de inmediato al alcalde de Torreón Román Alberto Cepeda la desaparición de esa unidad, que para él recae en ilegalidades en el tema de derechos humanos.