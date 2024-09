Democracia muere sin independencia del Poder Judicial: Diputado federal Juan Moreno

La Reforma Judicial de entrada retrasará todos los procedimientos y juicios que esperan los ciudadanos además de que aún se desconoce cuánto le va a costar a los mexicanos organizar las elecciones de las personas juzgadoras quienes también estarán vulnerables a que políticos, grupos y organizaciones legales e ilegales puedan financiar sus campañas condicionando sus intereses, aseguró el diputado federal priísta, Juan Moreno de Haro.

“La democracia muere en el momento en el que no hay independencia de los juzgadores en el Poder Judicial... Ya que el equilibrio de poderes fue diseñado desde la organización de nuestra Constitución y la verdad es que ahí ya es un riesgo muy alto porque esa criterio ya de quien manda en el país. Todos somos humanos y nos podemos equivocar. Lo malo es que un error de esa naturaleza con ese poder concentrado en sola persona o grupo puede costarle muchísimo a los mexicanos”, dijo Moreno de Haro, quien refrendó su postura en contra de la Reforma Judicial que fue promovida y aprobada gracias a la mayoría de quienes integran 4T en el Poder Legislativo.

“Nuestra posición del grupo parlamentario de los diputados federales del PRI fue en contra porque es una reforma a la que le falta mucha discusión, mucha validación y mucho fondo”, dijo el diputado federal.

Mencionó que lo que sigue es ver la organización del INE para operar esta elección de jueces para la cual: “no hay reglas claras. Se ha dicho que puede ser por tómbola, se ha dicho que los requisitos que tienen para hacer elegibles es nada más ser graduados de Derecho y tener arriba de 8.5 ¡Imagínense! La poca seguridad que se otorga”.

El diputado federal dijo que sin duda el Poder Judicial no es perfecto y tiene mucho margen de mejora pero se está descuidando con esta reforma la Justicia en México “y los primeros afectados van a ser todos los mexicanos que busquen justicia, que busquen protección”, señaló.

Comentó que de inicio habrá retrasos para quien tiene procesos pendientes ante el Poder Judicial Federal “y de sobremanera y después de las elecciones y todavía cuando lleguen los nuevos jueces que no tienen la experiencia puede ser el doble de complicado y todo esto va a terminar afectando a muchos de los casos”, comentó.

Recordó que anteriormente la preparación de quienes están en la carrera judicial permitía a un joven escalar y presentar exámenes y diferentes validaciones de conocimientos “implicaba todavía más preparación entonces con esto lo que provoca es que cualquier persona pueda acceder al cargo sin toda esta preparación previa”, dijo.

Señaló que además no hay claridad de cuánto va a costar todo este proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.

“Y la principal pregunta va a ser ¿De dónde va a salir el dinero? Lo mas preocupante es que quedan vulnerables los jueces ¿Quién va a pagar sus campañas? ¿Con qué intereses?”, cuestionó el diputado federal quien mencionó que esta reforma deja vulnerables a las personas juzgadoras ante la gente de gobierno, ante los partidos y otros grupos, organizaciones y entes con otros intereses que no necesariamente son para el bienestar de los ciudadanos.

Mencionó que hubo casi 400 reservas que se discutieron respecto a esta Reforma Judicial ya aprobada: “Lo que sigue es cuidar la reglamentación de cómo se va a operar esta reforma y sobre todo el proceso de la elección”, dijo.

'Respeto la decisión del Congreso local sobre Reforma Judicial, no la comparto'

El diputado federal priísta de Gómez Palacio, Juan Moreno de Haro, dijo que respeta la decisión del Congreso de Durango donde gracias a que la fracción del PRI votó de forma unánime a favor de la Reforma Judicial promovida por la 4T fue que se aprobó en la entidad. No obstante dijo que, tajantemente, no la comparte.

“Yo creo que de entrada todo el legislador local o federal tiene un principio y un derecho, que es el de libre decisión. Todos pudieron definir independientemente de una línea partidista o una recomendación partidista desde su criterio qué es lo mejor para sus electores o para el pueblo que representan. Yo personalmente no comparto esa decisión y no es un secreto lo votamos en contra públicamente en lo federal. Respeto mucho la decisión de los diputados locales que lo votaron pero tajantemente yo no la comparto. Ellos sus razones han de tener”, dijo Moreno de Haro.

Al cuestionar si al paso del tiempo la historia los juzgará comentó: “A todos nos va a juzgar la historia… Si nos vamos a la historia de los antecedentes de cómo ha funcionado este gobierno el presidente ha tenido deseos de esa reforma de hace un tiempo hoy se le aprueba seguramente estará satisfecho y lo ha dicho públicamente el problema y el asunto es si en 4 o 5 años los mexicanos van a estar satisfechos con lo que acabamos de hacer en el país”, dijo el diputado federal quien comentó que ahora el grupo en el poder tiene una carta abierta para modificar la Constitución a modo Y sí es un riesgo muy alto para todos”, acotó.