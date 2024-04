Demandará agencia de BTS a responsables de NewJeans por abuso de confianza

La mayor compañía de K-Pop, Hybe, anunció hoy que denunciará a los responsables de su filial Ador, el sello de la exitosa banda femenina NewJeans, por abuso de confianza, al tiempo que su consejera delegada, Min Hee-jin, defendió su inocencia y acusó a la dirección de la matriz de acosarla y demonizarla.

La decisión de Hybe se produce después de que llevara a cabo esta semana una auditoría de su subsidiaria en la que asegura que ha obtenido pruebas de que Min y otro ejecutivo supuestamente conspiraron para escindir al sello de la matriz y hacerse con el control del mismo y de NewJeans, el único grupo que representa Ador.

Hybe asegura que ha obtenido documentos en los que el mencionado ejecutivo -cuyo nombre no se ha dado a conocer públicamente- detalla los planes para lograr que terceros inversores se hagan con acciones en manos de Hybe (que posee el 80 % de Ador) y también capturas de conversaciones telemáticas entre Min y el directivo anónimo que demuestran esta supuesta trama.

Por su parte, Min convocó este jueves una rueda de prensa en Seúl en la que acusó a la compañía madre de llevar años presionándola hasta el punto de requerir ayuda psicológica y señaló especialmente a Bang Si-hyuk, presidente de Hybe, creador de la archiconocida banda BTS y considerada la figura más poderosa del K-Pop.

Min proyectó durante la rueda de prensa capturas de conversaciones telemáticas entre ella y Bang y el consejero delegado de Hybe, Park Ji-won, para explicar como, tras su estelar fichaje en 2019, las tensiones empezaron a aflorar a partir de 2021.

La ejecutiva asegura que desde 2021 no se ha vuelto a ver cara a cara con Bang y que el lanzamiento de otra banda femenina de Hybe llamada ILLIT -que según Min es un completo plagio de NewJeans- en marzo fue la gota que colmó el vaso y le llevó a remitir un escrito a la matriz denunciando la supuesta copia ilícita.

"No fui yo quien le dio la espalda a Hybe, fue Hybe quien me traicionó. Me usó al máximo y ahora quiere derribarme porque no los escucho", aseguró entre lágrimas.

"Las cosas que he estado diciendo con mi vicepresidente ejecutivo (en conversación telemática) son simplemente cosas que discutimos en la intimidad. Sí, algunas cosas se pasan de la raya, pero es porque esas conversaciones se han desprendido del contexto en el que se producen", argumentó a su vez sobre las acusaciones de Hybe.

Min dijo que cuenta con el apoyo de las integrantes de NewJeans y sus padres (cuatro de las cinco miembros son menores de edad) y sus abogados refutaron la idea de que Min y el vicepresidente ejecutivo (que poseen el 18 % y el 2 % respectivamente de las acciones de Ador) pudieran convencer a grandes fondos y a Hybe para deshacerse de un volumen de acciones tan ingente que posibilitara que la matriz perdiera el control sobre el sello.