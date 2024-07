Demandan por acoso sexual a creador de 'Los Simpson'

El creador de la caricatura "Los Simpson", Matt Groening, tendrá que comparecer ante un tribunal de California, esto luego de que una de sus ex empleadas iniciara una demanda en su contra por un episodio de acoso sexual.

Las acusaciones, que se presentaron este pasado viernes, según TMZ, fueron hechas por una mujer llamada Giavanna Scotto, quien asegura haber trabajado como administradora de la propiedad que Groening y su esposa, Agustina Picasso, tienen en el condado de Santa Mónica.

De acuerdo con el sitio, si bien en los documentos Scotto deja claro que el creador estadounidense no la agredió directamente, sí lo señala como uno de los responsables, ya que Groening estaba al tanto de la situación y, afirma, no hizo nada para evitarlo.

Los hechos, afirma Scotto, ocurrieron hace algunos años, cuando uno de sus compañeros (también trabajador de la pareja) la tocó indebidamente en varias ocasiones; incluso, llegó a besarla contra su voluntad y mandarle mensajes de texto inapropiados en los que la llamaba "cariño" y le declaraba su amor.

Según las declaraciones de Giavanna, en más de una ocasión se quejó de este comportamiento con Groening, pero este, simplemente, decidió ignorarla: "no tomó las medidas correctivas adecuadas", cita el portal.

Por si fuera poco, la mujer también revela que Picasso sabía del acoso del que estaba siendo víctima, pero tampoco tomó cartas en el asunto.

La falta de acción de la pareja, afirma Scotto, no solo hizo que su agresor se sintiera protegido; sino que lo alentó a mantener el mismo comportamiento, aun después de que ella fue despedida injustificadamente en junio del 2022.

Matt Groening y Agustina Picasso están siendo demandados por no prevenir el acoso y la agresión sexuales y física en el lugar de trabajo.

Esta no es la primera vez que el dibujante enfrenta a la justicia por un tema relacionado con uno de sus ex colaboradores, en 2015 fue demandado por su ex niñera, quien lo acuso de discriminación en contra de los hispanos.