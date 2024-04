Demandan ciudadanos instalación de boyas

Debido a que no se respetan los límites de velocidad, son muchas las peticiones ciudadanas para que se coloquen boyas o moderadores en vías de todo tipo, desde las ubicadas dentro de las colonias, secundarias y hasta principales.

El Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) ha llegado a recibir 5, 10, 20 y hasta 30 solicitudes por día, sobre todo de escuelas, hospitales y demás áreas en las que se debería circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, o de vialidades que son principales, pero están rodeadas de zonas habitacionales.

Tal es el caso de la calzada Lázaro Cárdenas, donde se instalaron boyas y se pintaron las cebras peatonales a solicitud de vecinos de colonias como Eduardo Guerra y Jardines de California, dado que es una vía donde además de viviendas, hay escuelas y un alto flujo de peatones, pero los automovilistas la emplean como vía rápida.

El director del SIMV, Roberto Escalante González, señaló que hay infinidad de peticiones, pero no todas son factibles, según las revisiones que de cada caso se hacen a través del departamento de Ingeniería Vial, que depende de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.

En ocasiones, dijo, se pide que haya reductores de velocidad donde hay semáforos, o en avenidas principales donde no resultarían favorables, por lo que ante todo, se busca que este tipo de infraestructura beneficie tanto a automovilistas como a peatones.

Además, no hay presupuesto que alcance para responder favorablemente a cada una de las gestiones, por lo que se da prioridad a las que verdaderamente significan un problema y está de por medio la integridad de los usuarios.

"Dichas peticiones son una constante, no solo a través de los vecinos, sino también por cámaras empresariales o el Consejo Consultivo de Vialidad", señaló Escalante González, al destacar que la mejor solución es que la ciudadanía respete los límites de velocidad y haga caso de los letreros y señalamientos que hay en zonas escolares, hospitalarias y de alto flujo peatonal.

"Es apostarle a una mayor cultura vial, no es posible que si no hay un agente vial presente no respetemos los límites de velocidad", indicó.