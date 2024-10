Del lado de Durango no pasa nada y no va a pasar: Gobernador sobre violencia en carretera Durango-Mazatlán

El gobernador de Durango, Esteban Villegas, dijo que se están tomando todas las medidas necesarias para blindar Durango en su colindancia con Sinaloa.

“Nosotros no tenemos ningún problema, del lado de Durango no pasa nada y no va a pasar. Hay blindaje del lado de Durango, hay un nuevo general en la zona, lo acaban de cambiar hace 15 días y mañana viene el general de la zona que nos toca en Mazatlán, viene a Durango, a las 8 de la mañana tendremos una reunión con todo el equipo de seguridad y una petición mía es poder blindar no solamente la carretera Durango- Mazatlán sino desde el puerto de Mazatlán hasta Durango porque por el puerto está entrando mucho producto y requerimos que esté blindado”, dijo el mandatario.

Mencionó que ambos estados, Durango y Sinaloa, ya se pusieron de acuerdo en hacer la parte que les corresponde y que con el mando del Ejército y la Guardia Nacional se harán acuerdos, se llevarán tareas cada quien en el ámbito de su competencia y espera ir blindando la carretera.

*Se ha caído la hotelería*

El mandatario reconoció que la situación de violencia en las vías de comunicación que colindan con Sinaloa sí ha afectado la hotelería en Durango.

“Ya en las últimas semanas no ha pasado nada. Sigue la incertidumbre en mucha gente que ya no ha venido a Durango y que se nos ha caído la hotelería que de tenerlas al 60 o 70 por ciento se ha caído al 20 por ciento y son los efectos secundarios de algo que no provocamos nosotros pero que estoy seguro que con la coordinación del día de mañana lleguemos a buenos acuerdos y podamos hacer que la gente se sienta segura transitando por esta carretera”, dijo el gobernador.