Del aula a la industria digital

La matrícula educativa tecnológica a nivel medio superior en Torreón conformada por los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS), los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) se compone de 9,127 estudiantes divididos en 251 grupos, 30 especialidades técnicas y cuentan con 349 docentes.

En el contexto postpandemia, la economía global y el Tratado de Libre Comercio entre México-EUA-Canadá (T-MEC), el nearshoring ha surgido como una estrategia clave para empresas que buscan eficiencia operativa mediante la reubicación de operaciones cerca de sus mercados principales, responde a la necesidad de reducir costos y tiempos de transporte, al mismo tiempo que buscan estabilidad y eficiencia operativa (Garrido, 2022, pág. 12).

El noreste de México, y específicamente en Torreón, se han beneficiado de esta reubicación sin embargo esta tendencia presenta tanto oportunidades como desafíos significativos para el desarrollo económico y tecnológico regional.

Al respecto, autores como Taboada y Sámano (2020) afirman que el sistema educativo mexicano enfrenta desafíos importantes en la preparación de los estudiantes para la nueva industria digital. En general se identifican dos desafíos prioritarios.

El primero se refiera a la necesidad urgente de dotar a los estudiantes de educación media con habilidades específicas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). En este sentido, diversos especialistas coinciden que para el año 2030, más de la mitad de los jóvenes en el mundo carecerán de las habilidades necesarias para integrarse en la fuerza laboral global emergente (Global & GBCE, 2018).

Un segundo desafío se concentra en la carencia de habilidades socioemocionales y tecnológicas, mencionadas por Taboada y Sámano (2020). La creatividad, resolución de problemas, y adaptabilidad son habilidades blandas esenciales que complementan las habilidades técnicas como programación y gestión de proyectos, necesarias para el éxito en un entorno laboral dinámico.

En relación con estos desafíos la educación media tecnológica en México ha ido respondido de manera activa a la demanda de formación de jóvenes en el enfoque STEM, a través de la actualización de currículos, la inversión en infraestructura, la capacitación docente y las alianzas estratégicas con el sector empresarial con el fin de lograr preparar a los estudiantes para enfrentar los retos del siglo XXI y contribuir al desarrollo tecnológico y científico del país.

Bajo este panorama, el proyecto de investigación "Nearshoring y Educación Tecnológica: Evaluación de Capacidades y Estrategias para el Desarrollo Económico y Tecnológico" explora cómo la educación tecnológica en el municipio de Torreón responde a esta demanda y logran alinearse con las demandas del mercado laboral impulsado por el fenómeno de la relocalización.

En Torreón, la Educación Media Tecnológica se ha convertido en un pilar fundamental para la formación de técnicos especializados, a través de instituciones como los Centros de Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS), los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTEC) con una matrícula de 9,127 estudiantes distribuidos en 251 grupos, 30 especialidades técnicas, estas instituciones cuentan con 349 docentes dedicados a preparar a los jóvenes para los desafíos del mercado laboral actual, de acuerdo con el Concentrado Estadístico del Sistema Educativo Coahuilense para el ciclo escolar 2022- 2023.

En conclusión, el proyecto "Nearshoring y Educación Tecnológica" no solo responde a una oportunidad inmediata, para el análisis de la situación de la relación educación media tecnológica y un entorno laboral emergente, sino que también plantea dar elementos en una visión a largo plazo para el fomento de un crecimiento y desarrollo económico equilibrado en el municipio de Torreón. Alinear la educación tecnológica con las necesidades del mercado laboral y fomentar una cultura de innovación es crucial para fortalecer la competitividad regional. Así mismo, la colaboración estratégica entre el gobierno, el sector educativo y la industria será esencial para asegurar que Torreón esté en el camino para liderar en la nueva economía regional.

Referencias:

Garrido, C. (2022). México en la fábrica de América del Norte y el nearshoring. Ciudad de México.Global, D., & GBCE. (2018). Preparing tomorrow´s workforce for the Fourth Industrial Revolution. Johannesburg: Deloitte. Taboada Ibarra, E. L., y Sámano Rodríguez, M. Á. (2020). La formación educativa en México ¿habilita para el perfil laboral de la industria 4.0? En A. G. Adriana Martínez Martínez, Industria 4.0 en México. Elementos diagnósticos y puesta en práctica en sectores y empresas (págs. 77-98). Ciudad de México: Plaza y Valdés S. A. de C.V.