Del 3 al 5 de junio se programó una segunda vuelta de la UAdeC

En cada proceso de admisión, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C) Unidad Torreón, con amplio reconocimiento nacional por su excelente nivel académico, de investigación y asistencia, es la más competida. La demanda que tienen es enorme pero la matrícula que tienen autorizada es muy poca, por lo que cientos de aspirantes se quedan fuera.

Daniel Campos Torres, director de dicha facultad, informó que para el proceso de admisión, correspondiente al semestre agosto-diciembre de 2024, se registraron alrededor de mil 300 aspirantes y que en la primera vuelta fueron admitidos entre 100 y 110 jóvenes.

En la UA de C, del 3 al 5 de junio se programó una segunda vuelta, siempre y cuando la carrera a la que se desee ingresar tenga vacantes. “Hay segunda vuelta porque hay algunos muchachos, muchachas que desertan, que no entran, que se arrepienten, que no les gusta las primeras semanas y ahí tenemos oportunidad de colocar a los alumnos que quedaron inmediatamente abajo y bueno, por eso siempre les pedimos a los muchachos que quedaron ahí, bien colocados pero sin oportunidad de entrar o matricularse, que se inscriban en una segunda vuelta para que puedan tener en un momento dado acceso si es que hubiera oportunidad”, señaló.

Campos Torres admitió que en la primera vuelta, la gran mayoría de los jóvenes que fueron admitidos difícilmente rechazan su lugar “porque es su sueño estar ahí, pero reconozco que sí tenemos muchachos que por alguna causa no se inscriben o desertan rápido y ahí hay oportunidad para la segunda vuelta”.

El director reconoció que en la facultad hay mucha limitación de infraestructura física y académica, por lo que es complicado que se incremente la matrícula de nuevo ingreso. “Nuestra facultad está muy bien posicionada a nivel nacional, es una facultad acreditada nacional e internacionalmente, es una facultad que en el EGEL (Examen General para el Egreso de la Licenciatura) salió extremadamente bien, casi once de nuestros muchachos van a ir a recibir un reconocimiento a nivel nacional por resultados sobresalientes, entonces la excelencia de nuestros muchachos es absoluta y debemos de seguir manteniendo ese nivel”, apuntó.

Daniel Campos Torres mencionó que en La Laguna ha crecido la oferta académica en el campo de la Medicina, tanto en el sector público como privado. “Creo que va a ir aumentando la oferta, pero aunque aumente la oferta, nuestros muchachos quieren entrar a la facultad, entonces, antes de presentar en cualquier otra facultad, van a hacer la lucha por presentar en la Facultad de Medicina y eso hace que nuestra demanda no baje, al contrario, cada vez aumenta”, sostuvo