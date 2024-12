Deja Briggitte Bozzo obra La señora presidenta 'por tema de dinero'

La partida de Briggitte Bozzo de la obra de teatro La señora presidenta ha desatado rumores sobre los verdaderos motivos detrás de su decisión. Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, un ajuste en el sueldo de la actriz habría sido el detonante para su salida:

Aunque Bozzo aseguró públicamente que su retiro fue motivado por nuevos proyectos personales, las especulaciones sobre desacuerdos con el equipo de producción persisten.

El pasado fin de semana marcó su última participación como Altagracia, personaje que interpretó durante cuatro semanas consecutivas en la producción de Alejandro Gou. Sin embargo, su despedida no fue reconocida oficialmente durante la función final, lo que llevó a la actriz venezolana a anunciar su salida a través de redes sociales:

"Anuncio oficial porque no me despidieron como me lo merecía. Les quiero decir que ya no voy a estar en la obra. Me dio mucha nostalgia. Este domingo fue mi última función".