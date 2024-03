Declaran culpable de acoso sexual a actor de El Juego del calamar

El veterano actor surcoreano O Yeong-su, conocido por su papel en la serie de Netflix "El juego del calamar", fue declarado culpable de acoso sexual, informó el viernes un tribunal local, en un caso que remonta a 2017.

El intérprete, de 79 años, se convirtió en 2022 en el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro al mejor actor de reparto en una serie por su interpretación de un anciano en la famosa serie distópica.

El juzgado del distrito de Suwon (sur de Seúl) consideró hoy que el relato de la víctima es consistente y por ello condenó a O a someterse durante 40 horas a un programa para acosadores y le impuso la pena de cárcel, que queda en suspenso durante dos años.

Si durante esos dos años O no viola ley alguna, no deberá pasar por prisión. El tribunal aseguró en su falló que lo relatado por la víctima "no es algo que pueda inventarse".

Las acusaciones contra O Yeong-su

O, de 80 años, fue imputado en noviembre de 2022 por haber abrazado y besado en la mejilla a una mujer entre agosto y septiembre de 2017 durante una gira teatral, para lo cual la Fiscalía pidió un año de cárcel.

El intérprete, que ha negado los cargos desde el principio, dijo al salir del juzgado que apelará el veredicto emitido hoy.

"El juego del calamar", una serie que imagina un mundo macabro en el que los marginados se enfrentan entre sí en juegos infantiles tradicionales que se vuelven mortales, se convirtió en el lanzamiento de serie más popular de Netflix, atrayendo a 111 millones de seguidores en menos de cuatro semanas tras su estreno en 2021.

Sigue siendo uno de los programas más populares de la plataforma.

Numerosas figuras de la industria cinematográfica surcoreana, como el fallecido director de cine Kim Ki-duk y el actor Cho Jae-hyun, se han enfrentado a acusaciones de agresión sexual.