Declaraciones de Peso Pluma alza rumores de ruptura con Gabito Ballesteros

Las redes sociales están en llamas tras la posible ruptura entre Peso Pluma y Gabito Ballesteros, quienes hasta hace poco compartían una sólida amistad y una prolífica colaboración musical.

La especulación comenzó cuando, en plena Semana de la Música Latina de Billboard 2024, Peso Pluma pronunció un discurso impactante, donde señaló la falta de lealtad en la industria.

“Honor a quien honor merece, pero también no es justo hacer lo que les hacen a sus artistas, y yo soy el único... perdón que me exprese así, que tiene los hue... para venir y pararse en un panel de Billboard y decirles, a todos los artistas y también a todos los que están saliendo, que se pongan truchas”, afirmó el cantante con firmeza.

Durante su intervención en Miami, Peso Pluma —nombre real Hassan Emilio— fue más allá, aludiendo a personas que, según él, actúan de forma hipócrita: “Pónganse bien truchas, hay muchas serpientes en la industria. No voy a tirar, ni a decir nombres, pero hay un chingo que vienen a mi escenario, se paran en mi escenario, me dan besos y me dicen que me quieren, y atrás de mí es otra cosa”, declaró el artista.

En un principio, se especuló que las palabras de Peso Pluma iban dirigidas a productores de la industria musical conocidos por abusar de los artistas emergentes. Otros, sin embargo, pensaron que hablaba de colegas con quienes ha tenido desacuerdos, como Jesús Ortiz Paz (JOP) de Fuerza Regida, Chino Pacas u Oscar Maydon, pero el pasado 30 de octubre, nuevas pistas hicieron pensar que sus palabras podrían estar dirigidas a Gabito Ballesteros: Peso Pluma dejó de seguir a Ballesteros en Instagram, un gesto que fue interpretado como una ruptura definitiva, aunque Ballesteros aún lo sigue.

Ambos artistas, junto a Natanael Cano, han sido pilares de los corridos tumbados y creadores de éxitos como “Lady Gaga,” “Vino Tinto,” “El Tsurito” y “AMG.” Esta supuesta separación podría dejar una importante brecha en la escena musical y ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

Días antes, Peso Pluma había compartido un clip de la película Día de entrenamiento, donde el personaje de Denzel Washington reflexiona sobre la lealtad, lo que los internautas tomaron como otra indirecta para Ballesteros. A esta confusión se suma que Peso Pluma también dejó de seguir a Alexis Fierro, alias “Chachito”, quien es mánager de Oscar Maydon y un respetado compositor de corridos tumbados. Chachito respondió en sus redes con un mensaje que parecía aludir al conflicto: “Uno es de buen corazón. Nos dejan de seguir, pero al rato que ocupen rolitas chilas se contentan. Que lástima.”

Por ahora, tanto la relación entre Peso Pluma y Gabito Ballesteros como las razones detrás del aparente distanciamiento siguen envueltas en misterio. Muchos se preguntan si todo esto podría tratarse de un ardid publicitario, ya que ni Peso Pluma ni Ballesteros han ofrecido declaraciones claras.