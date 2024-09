Decisión sobre GRT fue por orden y seguridad: alcalde Román Cepeda

El alcalde Román Alberto Cepeda dijo que la decisión de dejar al Grupo de Reacción Torreón (GRT) de la Policía Municipal con elementos que únicamente pertenezcan a esta corporación, se basa en una necesidad de orden y seguridad; reiteró que la coordinación continúa y lamentó que se haya cambiado la narrativa sobre estos hechos.

Aseguró que el GRT continuará operando y que es una decisión tomada, como lo hizo saber en la reunión de la mesa de seguridad del pasado viernes, cuando se dejó en claro que los elementos de otras corporaciones tendrían que regresar a éstas, o integrarse a la Policía Municipal si deseaban seguir perteneciendo al agrupamiento.

“Jamás se puso en suerte la coordinación que ha dado origen a la seguridad en Torreon, pero es lamentable que hayan modificado la narrativa y politizado el tema, eso es grave para la percepción de una seguridad que nos ha costado mucho construir y mantener” , indicó el edil.

Señaló también que el Municipio mantendrá la coordinación con quienes así lo deseen, pero enfatizó que “coordinación sí, subordinación nunca”.

Román Alberto Cepeda dijo que ya se tiene solicitudes de elementos para integrarse al GRT, que sigue contando con unos 60 quienes seguirán atendiendo funciones específicas, como ocurre con la vigilancia en la Feria, el dispositivo de seguridad para el concierto de Luis Miguel el sábado pasado, entre otras tareas

“Esto no tiene nada que ver con política, quienes pretenden politizar no solo la seguridad, sino otras cosas son otros, y la seguridad no se lleva con caprichos ni voluntades, sino con realidades y acuerdos”, destacó el alcalde de Torreón.