De villano de telenovela a ser vetado de Televisa ¿Qué fue de Sebastián Ligarte?

Sebastián Ligarde se hizo famoso por encarnar a diversos villanos en telenovelas, pero en ese camino, no podía revelar que era parte de la comunidad LGBTQ+ y, además, cayó en una profunda depresión que casi lo lleva a quitarse la vida.

Ligarte, participó en melodramas como “Quinceañera”, “María, la del barrio”, “Salomé” y otras producciones que impulsaron su carrera y le otorgaron jugosos contratos.

Sin embargo, una vez que llegó a la cima, Ligarde desapareció de la pantalla chica de la noche a la mañana.

Tras declarar ser parte de la comunidad LGBTQ, los productores y televisoras dejaron de llamarle, y pronto se quedó sin trabajo.

A pesar de tener pequeños papeles en producciones, nunca volvió a obtener un protagónico, lo que disminuyó sus ingresos y lo obligó a buscar otras fuentes de trabajo.

Desde chico sufrió problemas con el acoso por su sexualidad

En una entrevista, Ligarde reveló que sufrió bullying desde la Preparatoria y que su orientación sexual era confusa, ya que tuvo relaciones tanto con hombres como con mujeres en esa época.

“Las mujeres me seguían gustando, pero también los hombres. Entonces estaba muy confuso con mi sexualidad, no entendía que existía la bisexualidad”, explicó.

El villano de los 80 confesó que a los 17 años intentó quitarse la vida. Añadió que no se suicidaba por confusión acerca de sus preferencias, sino porque no entendía su vida en ningún sentido.

Para salir de la depresión, Ligarde recibió el apoyo de una tía, se trasladó a la Ciudad de México y comenzó a estudiar en Bellas Artes, aunque enfrentó el rechazo en audiciones debido a su orientación sexual.

De la fama al olvido

Aunque Ligarde había tenido controversias por sus preferencias, hace 21 años, en abril de 2003, se le rescindió el contrato de exclusividad, a pesar de que aún le quedaban dos años.

Un año antes, la empresa le había propuesto participar en el reality 'Big Brother VIP 2', a lo que se negó, diciendo: "Mi vida pública se basa en la actuación, no en si me rasco un dedo del pie o me echo una flatulencia. En los actores debe existir cierto misticismo".

En 2003, Ligarde expresó su opinión sobre las novelas que se producían en ese entonces:

“Se están enfocando en actores adolescentes. A las figuras que hicieron fama en la televisora las están mandando a segundo y tercer término. Lo principal ahora son los chamaquitos; se han olvidado del público activo”.

Se lamentó por ser despedido después de 17 años de trabajo.

Ligarde afirmó que nunca dejó de trabajar y siempre se portó bien con la empresa. Sin embargo, la empresa presidió de él.

Ligarde comentó que la empresa intentó liquidarlo con tres años de pago por 17 años de trabajo, lo que lo llevó a demandar. Después de una larga batalla legal de 12 años, ganó en 2015 y logró una liquidación correspondiente a su tiempo en la empresa. Desde entonces, no ha vuelto a trabajar con la televisora que lo vio crecer como actor.

¿A dónde se fue Sebastián Ligarte?

El actor encontró refugio en Perú, donde se siente más reconocido y valorado que en su país natal, México.

“Los dos países donde más aceptación como actor he tenido han sido Rumania y Perú. México no le dio seguimiento a mi carrera; no les importó mi talento. Ojalá pudiera hacer algo en México, pero hace 20 años no hago nada allí”.