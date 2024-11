DE SOCIALES...

HOLA, HOLA… PENÚLTIMO MES DEL AÑO.

El martes, se conmemora el Día Nacional del LIBRO, ya que un 12 de noviembre, pero de 1979 fue decretado, en el marco del nacimiento de la poeta mexicana Sor Juana Inés de la Cruz.

En la Región más Transparente, el viernes 1º, le cortó una hoja más al calendario, mi querida amiga y escritora Adela Celorio, recibió múltiples muestras de cariño de familiares y amistades, por todos los medios de comunicación. Así como, el jueves 7, en la Siempre Verde San Antonio, Tx, la UNAM y el Grupo de Escritores de la Frontera, le otorgaron un reconocimiento por su gran labor en el tema de Escritura Creativa. ¡Felicidades!

Un cumpleañero más, el sábado 2, mi hijo Ricardo Arzac Romo y lo festejó acompañado de su esposa María Fernanda y su hija Fernie en la ciudad de Los Palacios (CDMX) y recibió felicitaciones de su hija Aranza, que está radicando en Santander, España. ¡Parabienes!

Mi más sentido pésame a la familia Campillo Villarreal, por la partida a la Casa del Señor, del estimado caballeo y fino amigo, Humberto Campillo Ronquillo, en especial a su esposa Adriana Villarreal Sotelo de Campillo, a sus hijas Adriana y Ana Sofía, así como demás familiares. Deja gratos recuerdos en todos aquellos que tuvimos el gusto de tratarlo. Elevo mis oraciones, para que Dios Padre en su infinita misericordia, los conforte en su ausencia. Descanse en paz.

Felicidades a mi querido amigo, Carlos González Castañón, ya que el jueves 7, festejó su cumpleaños y sus hijos Sofía y Diego, lo invitaron a comer, para colmarlo de atenciones en conocido restaurante, por este día tan especial. ¡Congratulaciones!

La tarde de ayer, en Puerto Noas, se llevó a cabo el Sotol Fest, iniciando con el Taller de Mixologia y en punto de las 18:30 hrs, el concurso del Sotol Granmix. Se disfrutó de exposición, degustación, concurso y venta… así como se un espléndido atardecer.

En Durango Capital, el próximo martes 12, en el Palacio de Zambrano, de arquitectura barroca, hoy Museo de Pancho Villa, en punto de las 18:00 hrs, dentro del 200ª Aniversario de La República, se llevará a cabo la presentación del libro La República, Guadalupe Victoria, Primer Presidente Constitucional de la República Mexicana, de la autoría del doctor Adolfo Arrioja Vizcaino, en el presídium, el Doctor Javier Guerrero Romero, Georgina Solorio y el autor. Si usted anda por aquel rumbo, esta cordialmente invitado.

En días pasados, culminó su misión en la tierra, la estimada dama, Carmen Sordo Sesma de Madero, mi sincera condolencia a la familia Madero Sordo, en especial a su esposo, Don Arturo Madero Acuña, a sus hijos Bárbara, Arturo y José Andrés, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los fortalezca por irreparable pérdida. Para ella oración y descanse en paz.

Como ya es costumbre, el pasado martes, se inauguró la XII Edición del Bazar de La Luz, en el Casino del Club Campestre de Torreón, donde los asistentes pudieron adquirir variedad de artículos a precios accesibles y con ello apoyar a los niños que padecen cáncer, así como a sus familias, las cuales acuden a Casa Feliz, la cual es presidida por la altruista y dinámica Ceci Marroquín de Murra, deseando que alla sido todo un éxito.

Se disfrutó el pasado 24 de octubre, Las Lunas de Octubre en La Laguna, que fue organizado por la empresa de bienes raíces B Group Real Estate México, en esta ocasión se contó con la participación de la empresa internacional de joyas Morena Corazón y la prestigiada diseñadora Sofía Berlanga, así como la agencia de Tony Miranda, Pepe Arreola en peinado y maquillaje. En este desfile de modas, cada una de las modelos, exhibieron las joyas mexicanas que son una riqueza de historia y preservación del arte y cultura.

Desde aquí, una felicitación a Guillermo Murra Marroquín y a Unión Laguna, ya que el pasado lunes, anunció la entrada a la Liga Mexicana de Softbol, con el equipo de Algodoneras, quienes se enfrentarán al equipo femenil de Sultanes el próximo 23 de enero 2025. ¡Suerte!

El miércoles 6, el Dr. Alfredo Méndez Castro, Presidente del Club Rotario Torreón-Laguna, les tomó Protesta a los integrantes del Club Rotaract-UAL para el periodo 2024-2025, además recibió el plan de trabajo 2024-2025 de manos de Carlos Alejandro González Vargas, Presidente del Club, estuvieron presentes el Dr. Omar Lozano Cantú, Dr. Hyrum Licona Rivera, Mtro. José Gerardo Martín Sarabia y el Ing. Eduardo Lozano Pérez, Coordinador del Club Rotaract del Club Rotario Torreón-Laguna. La nueva mesa directiva, además de Carlos Alejandro, está integrada por Hannia Mariela Medina Salazar, como Vicepresidenta; Laila Pereyra Velázquez, como Secretaria, y América Sofía Maravillas Nava, como Tesorera. ¡Enhorabuena!

La Ibero Torreón, a través del Observatorio Socioambiental y el Grupo Astronómico de Gómez Palacio, invitan a la comunidad universitaria a observar la luna llena, el próximo viernes 15 en punto de las 19:30 hrs., en el Ágora de la Ibero, esta Noche Astronómica, será amenizada por la Banda Ibero. Para mayor información, puede comunicarse al correo [email protected].

Casa Iñigo llevará a cabo sus Ejercicios Espirituales del 19 al 27 de noviembre, dirigidos por el Padre Enrique Ponce de León, SJ. Interesados pueden solicitar informes o inscripciones al teléfono 8717-12-87-12, WA 8711-16-83-12 o al correo [email protected]

Todo un éxito resultó el concierto presentado ayer por la Camerata de Coahuila, en el escenario del Teatro Nazas, con la mundialmente gustada obra de Carl Orff, Carmina Burana, con la participación de la soprano Darenka Chávez, Tenor, Osvaldo Martínez, Barítono, Carlos Arámbula, Compañía de Opera de Saltillo y su director Alejandro Reyes-Valdés, Coro del Instituto de Música de Coahuila y su directora Luz Alicia Ávila, bajo la dirección del maestro Ramón Shade.

El Museo Arocena, llevará a cabo el jueves 14, a las 19:00 hrs., en la Sala Citibanamex, la inauguración de la exposición Lo Popular del Color. Jesús "Chucho" Reyes Ferreira, uno de los artistas más originales de la plástica mexicana del siglo XX, ofrecerá una visión panorámica de su vasta obra, caracterizada por su inconfundible uso del color, inspirado en el arte y folclor mexicano. Esta cordialmente invitado. Y recuerde, todos los miércoles y domingos, la entrada al Museo es totalmente gratuita.

Por ahí me llegó esta información que les comparto: En otoño los días cortos y las bajas temperaturas, indican a los árboles y arbustos que deben de dejar de producir clorofila, la cual está presente en las hojas (la clorofila utiliza la luz solar para sintetizar azucares que sustentan la planta, este proceso se llama fotosíntesis) y así ahorrar energía en el tallo y ramas para tener reserva en el invierno, por esta razón desaparece el color verde y queda al descubierto los bellos colores amarillo, naranja, marrón y rojo, debido a los carotenoides y antocianina presentes en las hojas, que finalmente caen al suelo terminado su ciclo vital… El otoño tan sabio y mágico.

Para los coleccionistas de Filatelia, les recuerdo visiten la página, donde podrá conocer más sobre este apasionante entretenimiento, la dirección es www.etiangui.com. En esta página home, solo se listan las últimas publicaciones, los invitan a acceder a la sección deseada (Editoriales / Noticias) y ahí encontrarán todas las publicaciones disponibles, y podrá usar la herramienta de búsqueda rápida.

Para los amantes del idioma español… La riqueza de la coma: una coma puede ser una pausa. No, espere / No espere. Puede ser la solución. Vamos a perder, poco se resolvió / Vamos a perder poco, se resolvió. Cambia una opinión. No queremos saber / No, queremos saber. La coma puede condenar o salvar. ¡No tenga clemencia! ¡No, tenga clemencia! Una coma hace la diferencia entre dos puntos de vista.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

Continuamos con el General Guadalupe Victoria. el 23 de noviembre de 1825, se logró la capitulación de San Juan de Ulúa, último reducto español en México. A la postre, esto explica que haya sido el único Presidente de la República que a la sazón haya sido Gobernador de una Provincia y una vez consumado dicho acto, entregara los Poderes Locales ya expedido su Estatuto de Gobierno. Guadalupe Victoria rechazó dos ofertas de compra sobre Texas ofrecidas por el embajador estadounidense Joel R. Poinsett,? la última por $5 millones de dólares. El 18 de agosto de 1824, se emitió un decreto para poblar los territorios del Norte (Alta California, Nuevo México y la parte norte del estado de Coahuila y Texas). El decreto dejó la administración de las tierras públicas en manos de los estados. El 24 de marzo de 1825, el Congreso aprobó una ley para abrir totalmente las puertas a la colonización extranjera; la ley dio a los colonos privilegios sobre la tierra y la exención de impuestos durante diez años. Continuará…

