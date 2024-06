¿De qué tratará la segunda parte de la temporada 3 de Bridgerton?; revelan un detalle importante

La segunda parte de la tercera temporada de Bridgerton está a la vuelta de la esquina, y luego de ese final que dejó el capítulo cuatro, finalmente los fans de este drama romántico de época de Netflix sabrán qué pasará con la relación entre Penelope (Nicola Coughlan) y Colin (Luke Newton).

Esta historia de amor continuará este 13 de junio, día en que llegarán a Netflix los cuatro episodios restantes para poner punto final a la tercera temporada.

¿De qué tratará la segunda parte de la temporada 3 de Bridgerton?

El tráiler de la segunda parte demostró que será un final muy intenso para esta historia de amor que los espectadores han visto desarrollarse desde la primera temporada estrenada en 2020, en donde Lady Whistledown nos recuerda que Colin Bridgerton y Penelope Featherington se comprometen, un chisme que pone a la pareja en el foco de atención de toda la alta sociedad de Londres.

Sin embargo, ahora Penelope tendrá que afrontar un gran problema y es que ella es quien está detrás de los panfletos de Lady Whistledown, situación que si llegase a descubrirse podría cambiar la perspectiva que tiene Colin sobre ella.

Eloise Bridgerton, hermana de Colin y mejor amiga de Pen, pone en duda las acciones de Penelope y le pide contar la verdad y la amenaza con hacerlo ella misma si no le hace caso. Todo apunta que la temporada mantendrá al filo del asiento al espectador.

Revelan un detalle de la tercera temporada

Algo importante de Bridgerton y que gusta mucho a los fans, es que a pesar de que la historia se desarrolla en el periodo de la Regencia, dentro del contexto de alta sociedad londinense, este drama se toma libertades históricas para darle un toque único, ya que usa versiones de éxitos pop actuales en versión instrumental.

En temporadas pasadas se han escuchado éxitos de artistas como Ariana Grande, Shawn Mendes, Nirvana, Madonna, Robyn, Rihanna y Harry Styles.

Para la primera parte de la tercera temporada se escucharon éxitos como abcdefu de GAYLE, Dynamite de BTS, Jealous de Nick Jonas, Cheap Trhilss de Sia, Happier than Ever de Billie Eilish, Snow on the Beach de Taylor Swift y Lana del Rey y Give Me Everything de Pitbull.

Ahora ya se revelaron las canciones que sonarán en los restantes episodios y le encanrarán a los fans.

POV- Ariana Grande

Thunder-Imagine Dragons

Condifent-Demi Lovato

Yellow- Coldplay

You Belong With Me- Taylor Swift

Lights- Ellie Goulding