¿De qué trata La Odisea? El libro en el que estará basada la nueva película de Christopher Nolan 

Universal Pictures sorprendió a los fanático al anunciar que la próxima película del cineasta Christopher Nolan será una película de acción épica basada en La Odisea.

Y aunque no se han revelado muchos detalles de la película se puede inferir lo que se espera conociendo la historia original, por ello, te contamos de qué trata esta historia.

La Odisea

La Odisea, una de las obras más emblemáticas de la literatura universal, nos transporta a un mundo de dioses, monstruos marinos y héroes legendarios.

Escrita por el poeta griego Homero, esta epopeya épica narra el largo y tortuoso viaje de regreso a Ítaca de Odiseo, el rey de Ítaca, tras la Guerra de Troya.

Después de diez años luchando en la Guerra de Troya, Odiseo anhela regresar a su hogar y a su familia. Sin embargo, el dios Poseidón, enfurecido por haber cegado a su hijo Polifemo, un cíclope, castiga al héroe con un viaje lleno de peligros y obstáculos.

A lo largo de su viaje, Odiseo se enfrenta a una serie de desafíos con criaturas mitológicas como las sirenas, los cíclopes y algún que otro dios griego, que pondrán a prueba su ingenio, su valor y su lealtad.

La influencia de la Odisea se ha extendido a lo largo de los siglos, inspirando a innumerables artistas, escritores y cineastas, como será el caso de Nolan.

La Odisea de Nolan

Christopher Nolan, el director dos veces ganador del Oscar, regresará al cine con la Odisea, y el proyecto ya tiene fecha de estreno.

Será el próximo 17 de julio de 2026 que esta epopeya de acción inspirada en la obra de Homero llegue a los cines.

Algunos medios adelantaron que en la película participarán Matt Damon ('The Martian'), Tom Holland ('Spiderman'), Anne Hathaway ('The Devil Wears Prada'), Zendaya ('Challengers'), Lupita Nyong'o ('A Quiet Place'), Robert Pattinson ('The Batman') y Charlize Theron ('Monster').

¿Qué esperas de este filme?