De Miñaur avanza en Abierto Mexicano

Alex de Miñaur mantiene la posibilidad de volver a coronarse en Acapulco, luego de conseguir su clasificación a los cuartos de final del Abierto Mexicano de Tenis.

El australiano se impuso 6-1 y 6-3 al austriaco Sebastian Ofner en el cuarto día del torneo ATP 500 en la Arena GNP Seguros.

"Estoy contento de cómo he afrontado mis partidos, al final he tenido una táctica y la he podido seguir porque aquí en Acapulco las condiciones son difíciles, me he mantenido sólido", expresó de Miñaur al finalizar su juego. Aunque el primer set lo cerró rápidamente, Ofner complicó el inicio del segundo set, pero Alex descartó que haya intentado cambiar de táctica, simplemente no esperaba tal respuesta del austriaco.

"(En el primer set) tampoco sentí que haya hecho mucho, el nivel de mi oponente no jugó su mejor tenis, en el segundo set se enchufó y yo no estaba preparado", agregó el tenista de 25 años.