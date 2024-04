De madrugada, tránsitos salvan la vida de hombre que intentaba brincar de puente vehicular de Torreón

Con palabras de aliento y un abrazo, un agente de Tránsito y Vialidad logró salvar la vida de un hombre que la madrugada del domingo intentaba saltar del puente vehicular de la calzada Cuauhtémoc, en el Centro de Torreón.

Todo sucedió alrededor de las 4:00 horas de la madrugada del domingo, cuando los agentes viales Juan Carlos Martínez Durón y Mario Luis Barrios Franco, realizaban su recorrido de vigilancia en la unidad número 38, y al estar recorriendo el bulevar Revolución, observaron en lo alto del puente en la protección metálica, abrazado de uno de los arbotantes a un hombre, que claramente intentaba saltar.

De manera inmediata, los oficiales se detuvieron, pues conocen la importante de actuar de manera oportuna ante esta situación, y de manera sigilosa uno de ellos se aproximó hasta el hombre y tras lograr hacer contacto lo retiró del lugar para llevarlo a la unidad.

El hombre, que se identificó como José, de 52 años, aceptó que deseaba terminar con su vida, arribando minutos después al lugar, la hermana del mismo.

El elemento expresó su sentir al hombre y en determinado momento se aproximó para darle un abrazo que hizo romper en llanto a José.

“Es un valiente, cualquier problema que tenga, va a salir adelante y lo va a superar porque usted es un cabronsote bien hecho, aquí está su hermanita con usted, no diga que no hay gente que lo quiere” le dijo el agente a José para después trasladarlo hasta su hogar, no sin antes recomendarle buscar ayuda profesional.

Los agentes Juan Martínez y Mario Barrios, forman parte de los 300 elementos de vialidad capacitados por la Secretaría de Salud de Coahuila a través de la Jurisdicción Sanitaria número 06 en el tema de Prevención del Suicidio, donde adquieren herramientas para dar primeros auxilios psicológicos, al actuar como primeros respondientes.

Tan solo el año pasado los agentes salvaron 10 vidas y este año ya suman 4.