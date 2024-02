de la música lagunera

Este domingo fue gris. La Laguna llora; calló, en especial su escena musical.

Durante el mediodía de ayer, circuló la noticia en redes sociales de que Susana Ortiz había fallecido.

Ante los comentarios surgidos en redes, El Siglo de Torreón habló con "Yiyo" Nájera. Desgraciadamente confirmó la muerte de la cantante, quien fuera vocalista de la popular agrupación Chicos de Barrio.

"Desgraciadamente acaba de fallecer Susana, desgraciadamente se nos fue", dijo el músico, gran amigo de Susana y con quien compartió las glorias del grupo, al lado del actual líder de la agrupación, Dimas Maciel.

Susana era hija de Arturo Ortiz, la cabeza de Tropicalísimo Apache. Apenas el año pasado enfrentaba la muerte del hermano de "Susi", Logan. Era percusionista de los intérpretes de Viento. La artista deja una bonita familia que formó con el paso de los niños.

Una persona allegada a la familia Ortiz, que se encuentra desecha, dijo a esta casa editora que Susana murió por complicaciones de salud.

"La operaron hace dos semanas, ayer (el sábado) se sintió mal y la volvieron a internar, pero no pudo más y al medio día de hoy (este domingo) murió", explicó.

El entrevistado informó que Arturo y los hijos de Susana están en shock, al igual que los colegas de la artista, sus fans que no dejaban de apoyarla en redes y en general, La Laguna entera.

"Arturo se encuentra muy mal, sabemos que la gente quiere mucho a Susana y a la familia, pero le pedimos respetar el dolor por lo que están atravesando".

Dimas, a través de una condolencia publicada en las redes sociales de Chicos de Barrio, expreso su sentir.

"Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de Susana Ortiz, de parte de Jesús Dimas Maciel y todo el grupo Chicos de Barrio, del cual formó parte y fue pieza fundamental. Oremos al padre celestial para que consuele a familiares y amigos por esta irreparable pérdida", se lee.

El año pasado, Susana volvió a la música gracias a "Yiyo" Nájera. Él la convenció de que grabara dos temas en el disco que realizó el también maestro en homenaje a la Cumbia Lagunera.

Fue el 14 de abril de 2023, cuando Susana se reunió con "Yiyo" y Alfonso Muruaga para grabar un cover de Si tú te vas y un popurrí de Chicos de Barrio. Esa vez, prometió que en 2024 retornaría a los escenarios y prometió que revelaría todos los detalles en exclusiva a El Siglo de Torreón, promesa que ya no pudo cumplir.

En aquella ocasión, Susana comentó a "El Defensor de la Comunidad" que sí deseaba volver con todo a la música. Detalló que aceptó ser parte del disco tributo a la cumbia porque, "está hecho entre hermanos", refiriéndose a la amistad que había entre todos los involucrados.

"Extraño mucho volver, ahorita tengo cortas las alas. Espero que Dios me permita retornar en unos meses. Cuando uno es músico o cantante, en verdad que no te puedes alejar de una u otra de estas actividades. Sé que me extrañan y yo los extraño también".

En cuanto a las mujeres que interpretan cumbias en la Comarca Lagunera, Ortiz opinaba que todas hacían un buen trabajo.

"La verdad, es que el público es lo importante. No me creo ni la diva, ni soy la importante, ni nada, pero sí les digo algo... cuando yo subo al escenario yo lo doy todo para mi público, ahí me desahogo y hago lo que quiero.

"Las personas me respetan y yo las respeto. Todo en la vida tiene su tiempo, pero yo todavía no me voy, así que cálmense chicas", dijo entre risas y añadió que también respeta a las demás cantantes, "este es un trabajo muy difícil y más cuando uno es mujer y somos mamás, amas de casa y demás", dijo sonriente.

Esa alegría que transmitía quedará por siempre en el corazón de la Comarca Lagunera. Descanse en paz, Susana Ortiz.