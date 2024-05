¿De dónde viene el eslogan 'All eyes on Rafah' usado en redes sociales?

El pasado domingo, un campamento de refugiados palestinos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza fue atacado por fuerzas israelíes, donde murieron al menos 46 personas.

La mitad de las víctimas, según expertos de la ONU, fueron mujeres, niños y ancianos.

"Las informaciones sobre el terreno indican que los ataques fueron indiscriminados y desproporcionados, y que muchas víctimas quedaron atrapadas en tiendas de plástico incendiadas, lo que produjo una terrible cifra de víctimas", describieron los expertos en un comunicado.

El ataque de zonas en las que se refugian desplazados palestinos, muchos de ellos mujeres, niños, discapacitados y ancianos, "es una grave violación de las leyes de la guerra y un triste recordatorio de que es necesario que actúe la comunidad internacional y se rindan cuentas", agregaron.

A raíz de ello, comenzó a circular de nuevo la frase “All eyes on Rafah”, esta vez acompañada de una imagen generada por IA donde aparecen cientos de tiendas de campaña. La tendencia fue iniciada por el usuario de Instagram shahv4012 y luego fue replicado por miles de personas y decenas de artistas.

Entre ellos figuran, Ella Purnell, de la serie de Amazon Fallout; el actor Gael García; la cantante Tracy Chapman; las modelos Estér Expósito y Gigi Hadid; la tenista Coco Gauff y más.

La difusión de la frase inició en febrero pasado como una forma de atraer la atención a la crisis humanitaria y prestar atención a la que se predecía una invasión al último refugio de los desplazados palestinos.

Si bien no ha ocurrido la total entrada de las fuerzas israelíes, estás tomaron control de los cruces fronterizos con Egipto y han realizado constantes bombardeos que han cobrado la vida de cientos de personas, en un territorio ocupado donde la mayoría de la población son niños.

Entre las organizaciones que lo han tomado como eslogan se encuentran Save the Children, Oxfam, Jewish Voices for Peace y la Palestine Solidarity Campaign.

El medio Forbes, señaló que la posibilidad de una perdida masiva de vidas humanas en Rafah “ha flotado” por meses mientras Israel busca eliminar los puestos restantes de Hamás, el grupo militante que lanzó un ataque en octubre pasado.