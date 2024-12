¿De cuánto es la fortuna de Lindsay Lohan?

Lindsay Lohan, una verdadera leyenda y figura clave en el entretenimiento, ha estado trabajando en Hollywood desde su niñez. Sin lugar a dudas, ha acumulado una gran fortuna a lo largo de los años. Sin embargo, al igual que la trama de Sé quién me mató, su patrimonio neto ha experimentado numerosos altibajos. En resumen, sigue siendo muy rica, aunque su patrimonio actual es considerablemente menor a lo que fue en sus años de mayor éxito.

No obstante, las cosas han mejorado para el patrimonio neto de la actriz en 2023, gracias a proyectos con Netflix, los NFT, la nostalgia, y su reciente matrimonio con un financiero de gran fortuna el verano pasado.

¿Y cuál es el patrimonio neto de Bader Shammas, te preguntarás? Diversos sitios estiman que su riqueza oscila entre los 4 y 100 millones de dólares, por lo que la cifra exacta sigue siendo incierta. Sin embargo, lo que sí podemos compartir son todos los detalles sobre Lindsay Lohan, así que vayamos al grano. Y ya que estamos, tomémonos un momento para admirar lo impresionante que lucía en nuestra portada.

¿Cuál es el patrimonio de la actriz?

Según Celebrity Net Worth, el elevado salario por película de Lindsay Lohan le permitió ganar aproximadamente 28 millones de dólares en su época como una de las actrices más demandadas de Hollywood.

De hecho, incluso antes de alcanzar su estatus de estrella, Lohan ya obtenía sumas significativas por sus proyectos: Freaky Friday le generó 550,000 dólares, mientras que Confessions of a Teenage Drama Queen y Mean Girls le reportaron un millón de dólares cada una.

El éxito de Lindsay Lohan realmente se disparó después de Mean Girls, cuando ganó 7,500,000 dólares por tres películas: Herbie Fully Loaded de 2005 (un clásico, no se puede negar), Just My Luck de 2006 y Georgia Rule de 2007.