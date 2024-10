¿De cuánto era la fortuna de Liam Payne, exintegrante de One Direction?

Si hay una banda que ha marcado a toda una generación, esa es One Direction. Irrumpió en la escena con un grupo de talentosos jóvenes que conquistó al mundo en poco tiempo, pero ahora quedará un vacío en sus millones de fans tras el fallecimiento de Liam Payne.

What makes you beatiful, Story of my life y Kiss you, son algunos de los grandes éxitos de One Direction, banda que estuvo unida poco más de 5 años, aunque se separó por diferencias que llegaron a atribuirse al propio Liam Payne por un sector del público.

Habría muerto tras caer de un tercer piso

“Estábamos explotados. No tenía vida personal, no sabía nada sobre mí mismo (…) Viví durante tanto tiempo como una estrella de pop recluida que tenía miedo de la gente”, dijo Liam a Table Manners.

¿Cuánto dinero tenía Liam Payne?

Esos años fueron suficientes para que los integrantes de One Direction se hicieran de una buena fortuna y, posteriormente, cada uno aumentó sus ingresos con sus proyectos personales.

Por su parte, Liam Payne poseía una fortuna de 70 millones de dólares, según una estimación de Celebrity Net Worth actualizada en abril de 2024, es decir, un equivalente a casi 1400 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

La fuente antes mencionada asegura que Liam Payne también poseía una propiedad en Calabasas, California, tasada en alrededor de 10 millones de dólares.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Liam Payne?

Cerca de las 14:00 horas de este miércoles 16 de octubre, trascendió la noticia del fallecimiento de Liam Payne en Argentina, según reportes de diversos medios en ese país.

La información indica que el cantante habría caído de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, deceso que fue confirmado por el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).