¿De cuál pareja hablaban Paola Durante y Shanik Berman en La Casa de los Famosos?

La Casa de los Famosos México arrancó con su segunda y en el segundo día de este reality ya se han registrado varios momentos divertidos entre sus habitantes, recientemente, Paola y Shanik causaron conmoción por platicar de un ex de la modelo y presentadora de televisión.

Es normal que los integrantes de la casa comiencen a contar historias de su vida con el resto de sus compañeros, algunos lo hacen para ganar apoyo del público y simpatía entre sus compañeros, Paola contó de un novio con el que le fue muy mal, ya que le había pedido matrimonio, sin embargo, terminaron y la boda no se realizó.

"Me iba a casar hace tres años y sí me fue muy mal, muy mal. Me enamoré heavy", fue lo que comentó la modelo.

Shanik revela la verdad del ex novio

Shanik afirmó que un reportero cercano a ella había entrevistado a su ex, por lo tanto estaba al tanto de la situación. Para verificar que se trataba de la misma persona, Shanik profundizó en los detalles, lo que hizo que las lágrimas de la exedecán de Paco Stanley fueran evidentes.

La conductora aseguró que había dejado a Paola ya que era un hombre casado y regresó con su esposa, a lo que Paola hizo notoria su sorpresa.

"No sé, tu sabe más que yo, ¿Cómo sabes?" cuestionó la modelo, "¿regresó con su esposa? Me acabo de enterar" aseguró la modelo.

¿Quién es el ex de Paola Durante?

Mario Cázares, un empresario mexicano, estaba en proceso de divorcio cuando conoció a Durante. Su relación con Paola Durante comenzó a finales de 2019 y terminó a principios de 2020. Se mudó con Paola después de mes y medio de relación y le propuso matrimonio solo dos meses y medio después. Aunque anunciaron su boda, la alegría duró solo un mes antes de que la pareja confirmara la cancelación de sus planes matrimoniales.