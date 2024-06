De continuar conflicto de seguridad en Madero, Policía del Estado se haría cargo de la vigilancia

El Alcalde de Francisco I. Madero podría estar incumpliendo con acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública respecto al trabajo coordinado con el Mando Policial Unificado, y de seguir paro de Policías Municipales, la Policía Estatal sería la encargada de brindar seguridad en municipio, dijo el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez.

"Con todo el respeto en relación con la opinión del alcalde, el Mando Único, que realmente se llama hoy Mando Policial Unificado, es una figura contemplada en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que todos los municipios están obligados a dar cumplimiento, todos, absolutamente todos, aún cuando tengan autonomía constitucional como lo refiere la propia Constitución Política, sin embargo están asumidos a esos acuerdos que se generan en ese consejo". Dijo el Fiscal respecto al conflicto de seguridad que vive el municipio de Francisco I. Madero.

Fue la tarde del lunes que los agentes municipales comenzaron con un paro de labores ante la decisión del alcalde Jonathan Ávalos de abandonar el Mando Único, dejando a los agentes preventivos a su suerte pues ellos mismos reconocieron que trabajan en pésimas condiciones y esto los coloca en una posición nula para hacerse cargo de la seguridad del municipio sin el respaldo de sus compañeros estatales ante una situación que ponga en juego sus vidas, añadiendo que su director Dario Calvillo, fue removido de su cargo y reincorporado a la Policía Estatal a la que pertenece.

El cese de funciones empezó desde ayer lunes a las 7 de la tarde y el director de la corporación, Dario Calvillo Montoya, fue reincorporado a la policía estatal corporación a la que pertenece

"El paro de labores de los policías, desafortunadamente si eso ocurre lo que prescribe la ley es la posibilidad que el Estado se haga cargo de la seguridad, que asuma el Estado la seguridad del municipio; por qué hay varios supuestos en los que cuando hay ausencia de seguridad pública -que es personal calificado-, por qué nadie puede en este momento suplir las funciones de los policías en paro, por qué no es personal calificado, es personal que pudiera no tener los controles de confianza que se requieren para formar parte de una institución de seguridad; entonces el Estado tendría que hacerse cargo de la seguridad, eso lo prevé la ley, y es un comentario legal" explicó Gerardo Márquez.

Agregó que las instituciones policías estatales siempre han estado vigilantes, ya que existe una coordinación en cada una de las regiones, donde se cuenta con personal de vigilancia, supervisión y prevención y dijo que en el municipio de Madero la seguridad tendrá que ser reforzada, como ya se está haciendo énfasis en qué la prevención legal que permite que el estado pueda hacerse cargo cuando no hay personal calificado para ello.

"No hemos tenido ningún contacto con el alcalde, seguramente la Secretaría General de Gobierno ya hizo algún contacto con él para buscar la ruta más adecuada, pues no se trata de ninguna confrontación y seguir la ruta más adecuada, y hay que recordar que la Seguridad Pública no es objeto de contienda es una obligación de todos" concluyó.