De AHMSA Ancira dejó pura chatarra: diputado Luis Jaime Ponce

El diputado Luis Jaime Ponce Ortiz, afirmó que Alonso Ancira dejó una chatarra de Altos Hornos de México (AHMSA), por lo que será difícil una reactivación.

En ese sentido, el legislador morenista, recordó que por desgracia ya se declaró en quiebra, y están viendo cómo finiquitar a los trabajadores.

“Dejo este señor una chatarra, pura chatarra, ya no sirve nada, salvo algunos departamentos. Ojalá por ahí se haga un llamado, un acercamiento entre trabajadores y el gobierno federal junto con el gobierno del estado, porque a final de cuentas son los indicados que deben prever el caso de monclova, que quedó a raíz de este señor Ancira, pues como un buen sector de patrones, y eso a veces no lo decimos, se quedaron acostumbrados a no pagar impuestos”, comentó.