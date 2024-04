David Faitelson y Rafa Puente Jr protagonizan fuerte pelea En Vivo: 'pin... entrenador fracasado'

Los ánimos se calentaron en pleno programa en vivo tras fuerte pelea entre David Faitelson y Rafa Puente Jr.

Fue durante el programa Línea 4 de TUDN que David Faitelson y Rafa Puente Jr se enfrascaron en una fuerte pelea, la cual escaló aún más cuando el polémico comentarista llamó "director fracasado" a Puente Jr.

En el video, el cual se volvió rápidamente viral en redes sociales, se ve a Rafa reclamándole a Faitelson que todos sus comentarios eran para generar polémica donde no había.

Esto provocó que David respondiera: "A mí no me puedes decir que solamente hago show, porque yo soy un periodista y me tienes que respetar".

Ante esto, Rafa señaló que sí lo respetaba, sin embargo, remarcó que sus comentarios muchas veces ni él estaba convencido de decirlos, solo que "su afán por construir una polémica" era más.

"Parte de tu polémica es muchas veces estéril, ni siquiera estás convencido de lo que dices, pero en ese afán de construir una polémica puedes opinar", sostuvo.

Los ánimos se calentaron más cuando Faitelson llamó a Puente Jr un director fracasado: "Pero, ¿eso quien lo dice? Un pinche entrenador fracasado".

Rafa, por su parte, en vez de molestarse, señaló que, aunque su carrera como entrenador no fue la mejor, sí tenía congruencia a la hora de realizar sus comentarios, dando por zanjado el tema.

"Hay una palabra que en tu vida te has encargado de llevar a cabo, y fracasado o no fracasado, y esa es congruencia, y eso en tu diccionario no existe", soltó.