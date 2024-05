David Faitelson lanza polémico comentario y desata la molestia de Marc Crosas: 'que te retiren a ti'

David Faitelson nuevamente da de qué hablar tras polémico cuestionamiento a Luis Ángel Malagón.

Como es ya bien sabido, el arquero del América, Luis Ángel Malagón, será el guardameta de la Selección Mexicana en la Copa América, dejando atrás a Guillermo Ochoa, quien en muchas ocasiones su rendimiento como jugador fue puesto en duda.

Bajo este contexto, el analista de TUDN, David Faitelson, lanzó un fuerte dardo en contra de Guillemor Ochoa, donde aseguró que Malagón había desplazado por completo al arquero.

Durante una entrevista, Faitelson le cuestionó sin tapujos qué sentía de haber “retirado” a Guillermo Ochoa de la Selección. Ante este cuestionamiento, Luis Ángel Malagón lanzó una risa nerviosa y negó este hecho, respondiendo: "No, no. Yo no creo (eso)".

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí, ya que después de este comentario en contra de Paco Memo, Faitelson aseguró que "así era la vida", después de esto procedió a decir que a su compañero Marc Crosas también lo quitará alguien de los medios, así como sucedió en el futbol.

Esto provocó la molestia del exjugador, quien remató el insulto asegurando que mejor retiraran ya a Faitelson de la mesa de comentarista.

Este momento, como muchos otros que protagoniza David, generó todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios se preguntaban porque el polémico comentarista seguía "teniendo foco" en la televisión.

"Que falta de respeto, como siempre sintiéndose superior a los demás, y lo peor que tienen que tolerar sus comentarios, para que termine y como siempre pidiendo disculpas", "En efecto, ya retiren a su infumable de Faitelson", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.